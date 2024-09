Lleida tindrà tres Punts Lila-Rainbow i un autobús nocturn a les Festes de Tardor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida tornarà a tenir tres Punts Lila-Rainbow i un servei d’autobús nocturn per garantir unes Festes de la Tardor “tranquil·les i segures”. Així ho va detallar ahir la tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, durant la presentació del dispositiu integral de seguretat contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, que comptarà amb un equip de Nit Q per informar i prevenir el consum de substàncies. Sobre els Punts Lila-Rainbow, demà, dissabte i diumenge n’hi haurà un de fix amb dos agents davant de l’antiga església de Sant Martí, de 22.30 a 01.30 hores.

Per primera vegada serà lluminós per a una millor localització. També es desplegaran pel Barri Antic dos equips itinerants formats per dos persones cada un, identificats amb samarretes de la campanya 1000 ulls contra les agressions masclistes. D’altra banda, l’antiga església de Sant Martí s’habilitarà com un espai tranquil de suport al Punt Lila, on una psicòloga especialitzada en violències masclistes i LGTBI farà atenció en cas de necessitat.L’autobús nocturn de l’L-7 funcionarà des de demà a diumenge entre les 22.30 i les 07.30 hores, cada mitja hora. A més de les parades habituals, durant el recorregut s’atendran parades a demanda.