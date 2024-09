El 75% dels gossos pateix aquesta patologia cardiovascular

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El 75 % dels gossos pateixen malaltia valvular degenerativa (EVD), una afecció cardiovascular progressiva i sense cura mèdica, d’acord amb el grup de clíniques veterinàries AniCura. Aquesta patologia afecta principalment la vàlvula mitral, la qual regula el flux de sang entre la circulació pulmonar i el ventricle esquerre. Quan es degenera, provoca que part de la sang torni a l’aurícula esquerra en lloc de ser bombada cap a l’aorta, la qual cosa causa un fenomen conegut com a regurgitació.

Amb el temps, aquesta regurgitació incrementa la pressió a l’aurícula esquerra, el que pot conduir a un edema pulmonar en etapes avançades. Aquesta acumulació de líquid als pulmons provoca dificultat respiratòria, intolerància a l’exercici i, en casos severs, pot resultar en la mort de l’animal.

Malgrat que aquesta malaltia no té un tractament curatiu, es poden adoptar mesures per millorar la qualitat de vida del gos. Según Alexis Santana González, responsable del servei de cardiologia de l’hospital veterinari AniCura Albea a Gran Canària, "és possible retardar la progressió de la malaltia en les seues fases inicials i, quan es presenta l’edema, administrar tractaments per reduir la pressió del sistema circulatori pulmonar".

Per a gossos joves, existeixen opcions quirúrgiques com la tècnica "edge to edge" transapical o cirurgia V-Clamp, que consisteix a col·locar un clip que tanca l’obertura a la vàlvula afectada. Aquest procediment no només millora la qualitat de vida de l’animal, sinó que també prevé danys en altres òrgans, com el ronyó, que poden veure’s afectats per l’ús crònic de medicació en dosis altes.

Actualment, aquesta cirurgia avançada només es realitza a 16 hospitals veterinaris de vuit països, tres d’ells ubicats a Espanya: Gran Canària, Madrid i Barcelona.