Els viatges de l'Imserso porten cua a Lleida

Les agències de viatges de Lleida van registrar ahir llargues cues de jubilats per reservar algun dels viatges de l’Imserso per a la temporada 2024-2025, on aquest any s’ofereixen 8.110 places a les comarques lleidatanes (4.083 per a destinacions de costa peninsular, 2.116 per a costa insular i 1.911 per a turisme d’escapada). Va ser la segona jornada de comercialització d’aquest programa, que a Catalunya va començar dimecres per a uns quants de preferents.

La majoria d’acreditats van acudir ahir en massa a les agències acreditades per aconseguir alguna de les places. “No s’entén que sigui un programa per a gent gran i que hàgim d’estar tantes hores dempeus. Hi ha gent que va amb bastó o que té problemes d’esquena i no pot estar tanta estona esperant. Cada any es repeteix la mateixa història i cal buscar una solució perquè això és insostenible”, va lamentar Pilar, que va explicar que “l’any passat vam venir per primera vegada però quan ens va tocar el torn ja no quedaven destinacions, la qual cosa em temo que ens tornarà a passar avui. Som dos matrimonis que volem viatjar junts i per això no podem fer la reserva en línia”.

Una altra de les persones grans que ahir feien cua, Rosalía, va explicar que “l’any passat vam anar a Roquetes de Mar i a un viatge cultural a Extremadura. Aquest ens agradaria tornar a la costa andalusa però veurem quines places quedaran disponibles perquè hi ha moltíssima gent”.