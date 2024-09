Estrena musical diumenge a la Catedral de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Catedral de Lleida celebrarà diumenge que ve la festivitat de Sant Miquel amb una gran estrena, el del nou orgue del temple, un espectacular instrument de 9 metres d’alt i 13 tones de pes donat per la fundació educativa japonesa Ueno Gakuen de Tòquio. El mes de maig passat va començar la instal·lació, muntatge i posterior afinat i harmonització de l’orgue, que va arribar a cost zero però el trasllat i la complexa instal·lació del qual han suposat un desemborsament d’entorn del mig milió d’euros, assumits per l’ajuntament de la Catedral, amb la col·laboració de la Paeria, la diputació de Lleida i entitats i empreses privades. L’acte inaugural tindrà dos parts: una primera, de marcat caràcter litúrgic, amb el ritual de la benedicció del nou instrument; i una segona, un concert a càrrec de Miquel González, que interpretarà peces de Cabezón, Cabanilles, Couperin, Bach, Mendelsshon, Guilmant i Dubois. Al recital, obert i gratuït, assistiran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els arquebisbes d’Urgell i Tarragona, amb representants polítics de Lleida. El concert inaugural serà gravat per Lleida Televisió, que l’emetrà en diferit a les 22.30 hores i en redifusió dilluns, a les 9.30 h.