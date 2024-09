Sant Sebastià ret homenatge a Almodóvar

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

Pedro Almodóvar va recollir ahir al Festival de Sant Sebastià el Premi Donostia per la seua trajectòria. El director manxec va demanar en el seu discurs que les “grans tragèdies” pertanyin a la ficció i que la vida real “transcorri en pau i en mode just i entretingut”. El públic el va rebre dempeus amb una ovació que va durar diversos minuts. Després de recollir el guardó, que li va entregar l’actriu Tilda Swinton, va recordar la seua productora El Deseo i també estrelles com Penélope Cruz, Rossy de Palma, Carmen Machi, Antonio Banderas, Javier Bardem o Juan Diego, entre d’altres. “He tingut la sort de treballar amb actors i actrius d’enorme talent i els estic immensament agraït”, va assenyalar. Swinton el va qualificar com “un dels millors directors” i va assegurar que “és per a mi un gran honor poder considerar-te el meu company i el meu amic”.