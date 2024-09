Lleida ja assaboreix les festes

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El xef Gonzalo Ferreruela, amb l'alcalde i el regidor de Joventut. - PAERIA

Lleida va iniciar ahir les activitats de les Festes de la Tardor amb el pregó més gastronòmic de la mà del cuiner Gonzalo Ferreruela, que va enaltir, des d’una plaça Paeria aborratada de públic, els productes de proximitat i el talent lleidatà. Després d’agrair el “regal i l’honor immens” de ser el pregoner d’aquest any, el xef, que fa 13 anys que lidera el Restaurant Ferruela, va destacar que és “un projecte que m’apassiona” i que “és una cuina inspirada en les tradicions”. Després d’assenyalar que “és un orgull ser de pagès i de secà”, va explicar alguns dels seus records d’infància a la ciutat, com quan li preguntaven de petit què volia ser de gran i ell sempre responia que “cuiner”. No hi van faltar referències a la boira, com quan va explicar que el seu pare portava els seus germans i a ell a córrer per l’Horta o quan anava a missa amb la seua àvia abans de disfrutar “del vermut dels diumenges” i els “dinars a la torre”. Ferreruela va dedicar gran part del seu pregó a enaltir el talent lleidatà. “No tenim temps per cuinar”, va lamentar, a la qual cosa va afegir que “la tardor ens convida a reconnectar amb les nostres arrels i és l’època amb alguns dels nostres millors productes de temporada”. També va tenir paraules de reconeixement per als agricultors i ramaders i va apostar per “la cuina com una manera de contribuir a un model econòmic més sostenible i per mantenir l’Horta viva”.

El pregó va estar precedit per un tast de préssecs a la brasa i la interpretació de garrotins amb el grup Machín. La jornada va seguir amb sardanes, la Banda Municipal i l’actuació de Gossos a l’Auditori Enric Granados, en el qual la banda de Manresa va repassar els seus 30 anys de carrera. La música també va ser protagonista a la Seu Vella i al Centre Històric.