Ping-pong contra el Parkinson

El Centre de Tecnificació de Tennis Taula Enric Vall de les Borges Blanques acollirà els pròxims 19 i 20 d’octubre el primer simposi orientat a la pràctica d’aquest esport en persones amb Parkinson. L’acte, organitzat pel Club Tennis Taula Borges, té per objectiu mostrar l’enfocament d’entrenament que el club porta a terme per a persones amb aquesta patologia, explicant com i per què es dinamitzen les sessions de manera específica. Així mateix, durant el simposi podran participar entrenadors, fisioterapeutes i llicenciats en Ciències d’Activitat Física i de l’Esport a més de les famílies, que es podran involucrar activament en les activitats programades.

Entre aquestes, l’organització destaca la jornada que se celebrarà dissabte 19 d’octubre com el Dia de les Famílies, on s’oferiran taules redones que tractaran diferents temes relacionats amb la malaltia de Parkinson i l’impacte del tenis taula en la qualitat de vida. A més, es portarà a terme la Primera Ping-Ponada de Parkinson de Ponent, una competició especial adaptada, oberta a jugadors de tots els nivells que volen disfrutar d’aquest esport sense l’enfocament competitiu tradicional. Les inscripcions per a aquesta competició continuen obertes i es preveu la participació d’un mínim de 20 persones.El curs d’especialització en entrenament integral per a persones amb Parkinson serà una altra part clau del simposi, dirigit a clubs i entrenadors amb prèvia inscripció.D’altra banda, l’Associació Parkinson Lleida, juntament amb la UdL, col·laboren en aquesta jornada, emfatitzant que el tenis taula és una eina no només esportiva, sinó terapèutica, que contribueix a millorar diversos aspectes físics i emocionals en els qui pateixen la malaltia. El club CTT Borges, que compta amb una desena de membres, va participar l’abril passat en el primer Campionat d’Espanya de Tenis Taula Parkinson que es va disputar a Guadalajara, representats per Artur Sasot i Josep Ramon Correal. Així mateix, s’ha convertit en un dels pioners de l’Estat en la integració de persones afectades per aquesta malaltia en l’esport.