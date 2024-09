Els diables prenen Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gran nit de foc. Les bèsties locals van donar la benvinguda ahir a la plaça Sant Francesc a les colles convidades per participar en la Nit de Foc. - JORDI ECHEVARRIA Gran nit de foc. Les bèsties locals van donar la benvinguda ahir a la plaça Sant Francesc a les colles convidades per participar en la Nit de Foc. - JORDI ECHEVARRIA Gran nit de foc. Les bèsties locals van donar la benvinguda ahir a la plaça Sant Francesc a les colles convidades per participar en la Nit de Foc. - JORDI ECHEVARRIA Gran nit de foc. Les bèsties locals van donar la benvinguda ahir a la plaça Sant Francesc a les colles convidades per participar en la Nit de Foc. - JORDI ECHEVARRIA Gran nit de foc. Les bèsties locals van donar la benvinguda ahir a la plaça Sant Francesc a les colles convidades per participar en la Nit de Foc. - JORDI ECHEVARRIA Gran nit de foc. Les bèsties locals van donar la benvinguda ahir a la plaça Sant Francesc a les colles convidades per participar en la Nit de Foc. - JORDI ECHEVARRIA

Amb el crit de Canya a la Banya! el centre de Lleida es va omplir ahir de foc i música el segon dia de les Festes de la Tardor en honor a Sant Miquel. Centenars de persones es van congregar per disfrutar de la Gran Nit de Foc, que va començar a la plaça Sant Francesc amb la plantada de les bèsties locals, els Marraquets i el Drac Carrincó amb Lo Marraco, i de les convidades, el Drac Nervon de Terrassa, Asterió d’Amposta i el Banyut de Solivella. La comitiva es va dirigir a l’avinguda Blondel per començar amb el correfoc infantil amb els més petits dels Diables de Lleida i, després, va ser el torn dels adults, que van desfilar sota el foc i la pirotècnia al ritme de les músiques interpretades per la Banda Retocada, els Carreter i Xip Xap.

La jornada va començar amb una àmplia oferta d’activitats per a tots els gustos. Així, el Pati de les Comèdies va acollir Lo Marraco vol treball digne, un contacontes a partir d’un llibre creat per Sindicalistes Solidaris en col·laboració amb la regidoria de Cooperació. Està basat en la cultura popular de Lleida i l’objectiu és difondre valors i el respecte als drets laborals. Mentrestant, els més petits també van poder disfrutar de jocs i disfresses d’època en l’activitat Reines i reis al Castell del Rei per conèixer la figura de Jaume I. A la pista de la Panera es va fer l’espectacle A quant val la mel? de La Tresca i la Verdesca, i a la plaça de Cappont l’Animalada infantil, organitzada pel Col·lectiu Cultural Cappont, un preludi de la Gran Animalada de Lleida que se celebrarà el proper 5 d’octubre als Camps Elisis. També va congregar un gran públic la trobada d’esbarts a la plaça Sant Joan.D’altra banda, la música va tornar a ser protagonista amb La Violeta, un Ball de Vermut amb música des dels anys 60 fins a l’actualitat i amb hores de música electrònica al fossat de la Seu Vella. Avui, festivitat de Sant Miquel, la cultura popular prendrà els carrers de la capital del Segrià amb el seguici de les Festes de la Tardor, en el qual desfilaran els elements de la cultura popular de Lleida. També hi haurà diada castellera a la plaça Paeria, amb els Castellers de Lleida i com a convidats els Xics de Granollers i els Capgrossos de Matató. Tampoc hi faltarà la música, amb concerts com el de Sexenni.