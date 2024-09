Lleida registra 916 avortaments voluntaris

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes van registrar l’any passat un total de 916 interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). Segons les dades del Registre Estatal d’Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs publicades ahir pel ministeri de Sanitat, coincidint amb el Dia Mundial per la Despenalització de l’Avortament, la xifra va descendir un 7% respecte al 2022, any en què els avortaments voluntaris van tornar a repuntar després de la caiguda registrada des d’abans de la pandèmia. Tanmateix, en el conjunt de l’Estat, les interrupcions voluntàries de l’embaràs van augmentar l’any passat un 4,8%, amb un total de 103.097 interrupcions voluntàries, sent Catalunya la comunitat autònoma que va registrar una taxa d’IVE més elevada, amb 14,92 per cada 1.000 dones, amb un augment de l’1,8%, fins a un total de 21.175 avortaments voluntaris.

El 34,7% total de les interrupcions de l’embaràs van ser de lleidatanes menors de 25 anys (318), un percentatge que ha augmentat lleugerament respecte al del 2022, quan van representar el 34,4% del total. Així mateix, 38 eren menors d’edat, tres més que un any abans. Els centres que van notificar casos durant l’any passat van ser els CAP de Balaguer, Mollerussa i Tàrrega, i els hospitals de l’Arnau de Lleida; la Seu d’Urgell, Val d’Aran i Pallars. També va notificar la Clínica Mi Nova Aliança. En més del 95% dels casos es va fer a petició de la dona, mentre que en 22 intervencions hi havia risc d’anomalies greus o amb risc vital per al fetus, i en 21, amb risc greu per a la salut o la vida de l’embarassada. Prop de vuit de cada deu avortaments voluntaris es van produir en les 8 setmanes de gestació o abans.D’altra banda, els col·lectius feministes del Pirineu van denunciar ahir que a la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà i el Pallars Jussà, malgrat ser comarques amb hospital, les dones són derivades a altres centres de ciutats com Lleida, Manresa o Girona, fins i tot Tarragona, i que de vegades el centre de destinació són clíniques privades. En el cas del Sobirà i l’Alta Ribagorça, van assenyalar, les dones també són derivades. En el cas de l’Alt Urgell, afirmen que, malgrat aconseguir l’avortament voluntari de forma farmacològica i quirúrgica, aquesta possibilitat “es pot perdre, ja que la majoria de professionals de ginecologia de la comarca s’acullen a l’objecció de consciència”.

Campanya per un dret garantit a tot el territori

La Geganta Desperta (Pallars Sobirà), el Casal La Fura (Solsona), el Casal l’Estaca (Vall de Lord), Endavant del Pirineu i el col·lectiu feminista de l’Alt Urgell inicien avui una campanya per xarxes socials per visibilitzar el Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament. En aquesta campanya les entitats denuncien que l’avortament encara no és un dret garantit en diferents comarques del Pirineu i entre les causes assenyalen la falta de professionals de ginecologia, així com amb formació específica; el gran nombre d’objectors de consciència; la falta d’inversió en matèria de salut sexual i reproductiva i de centres d’atenció al territori. Segons van denunciar, això es tradueix en llargs temps d’espera, una atenció molt limitada i en els desplaçaments de llarga distància que, a més, no estan subvencionats. En aquest sentit, els col·lectius feministes consideren necessari continuar reclamant per poder decidir “lliurement sobre els propis cossos i la pròpia sexualitat”. A la campanya també alerten de l’auge de l’extrema dreta i el neofeixisme que, assenyalen, “suposa greus amenaces per a la llei de l’avortament aprovada l’any passat”.