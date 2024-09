Capten des del Montsec el pas del 'cometa del segle'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLES), conegut com el cometa del segle i que entrarà en el “selecte club de cometes memorables”, va ser captat a primera hora del matí d’ahir des de la serra del Montsec. Dani Rodríguez Struve, del Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, va captar la foto que acompanya aquesta notícia.

El cometa, provinent del núvol d’Ort, va ser descobert a començaments del 2023 des de l’Observatori de Muntanya Púrpura (Xina) i pel Sistema d’Última Alerta d’Impacte Terrestre d’Asteroides (ATLAS). Es calcula que el més a prop que estarà de la Terra serà el 12 d’octubre, a aproximadament mitja unitat astronòmica, uns 70 milions de quilòmetres.Així mateix, els experts confien que sigui un dels cometes més brillants de les últimes dècades per diverses raons: per la seua aproximació, per la mida, amb aproximadament cinc quilòmetres de diàmetre, i perquè probablement es tracta d’un “cometa primerenc”, la qual cosa fa que tingui bastant gel en la superfície fàcil d’evaporar. Fins ara les millors imatges d’aquest cometa, que va ser descobert el 22 de febrer del 2023 des de Sud-àfrica, s’han pres des de l’hemisferi sud. Amb tot, el moviment del cometa és imperceptible per a l’ull humà.