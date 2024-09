El Ministeri de Sanitat crearà un registre de metges objectors a l'avortament

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha afirmat aquest dilluns que l'executiu espanyol farà públic en els pròxims dies l'esborrany d'un protocol per al registre de metges objectors de la pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs. Segons la ministra, l'objectiu d'aquesta modificació és que cap comunitat autònoma "es pugui emparar" en un buit legal per no prestar el servei a la sanitat pública. "Farem complir la llei" de l'avortament i "portarem el protocol davant les comunitats" perquè "vegi la llum", ha dit a la presentació d'un esmorzar informatiu a Madrid.

Segons ha explicat la ministra, el protocol respon a "un deute pendent" de la llei de l'avortament i la seva implementació "garantirà el compliment de la llei i establirà les bases perquè les comunitats autònomes desenvolupin els seus registres d'objectors de manera homogènia i coordinada a tot el territori".

Es tracta, segons García, d'assegurar que "no hi hagi lloc per a excuses o buits legals" i impedir que "la lluita política es lliuri sobre el cos i la vida de les dones". El dret a l'avortament, ha afegit, "no té marxa enrere".