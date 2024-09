Sanitat planteja poder prescriure cànnabis terapèutic en casos de càncer, esclerosi múltiple, epilèpsia o dolor crònic

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Sanitat es planteja poder prescriure cànnabis terapèutic en alguns casos de càncer, esclerosi múltiple, epilèpsia o dolor crònic. Així n'informa en un comunicat el Ministeri, que ha publicat l'esborrany del reial decret que regula la dispensació de fórmules de cànnabis amb finalitat terapèutiques. Segons aquest, les patologies que podrien beneficiar-se de la nova regulació són aquelles per les quals hi ha evidència científica del benefici terapèutic del cànnabis i els seus extractes. Seria en casos d'espasticitat per esclerosi múltiple (rígides i espasmes musculars); formes greus d'epilèpsia refractària (certs tipus que no responen als tractaments convencionals); pacients amb nàusees i vòmits per quimioteràpia; i dolor crònic refractari.

Segons el text, el Ministeri vol limitar la dispensació del preparat a farmàcies hospitalàries i la prescripció a metges especialistes. És a dir, d'una banda, l'elaboració la dispensació dels preparats es limitaria a serveis de farmàcia hospitalària que ofereixen atenció farmacèutica i seguiment integral al pacient en col·laboració amb l'equip mèdic.

També es vol establir un registre per assegurar la traçabilitat i la qualitat dels preparats estandarditzats de cànnabis utilitzats en l'elaboració de fórmules magistrals. Concretament, els preparats hauran d'estar inscrits a un registre públic creat per l'AEMPS i els laboratoris fabricants hauran de sol·licitar la inscripció. En tot cas, només podran subministrar els preparats a serveis de farmàcia hospitalària o per a exportació.

D'altra banda, la prescripció estaria limitada a metges especialistes, que en tot cas haurien de justificar el tractament en la història clínica i informar el pacient sobre l'evidència clínica, els beneficis i els riscos. A més a més, el metge haurà d'avaluar periòdicament la utilitat i seguretat del tractament i considerar aturar-lo si no hi ha un benefici o si la relació benefici-risc és desfavorable.

Tràmit d'audiència i informació pública

El text se sotmet ara a tràmit d'audiència i informació pública i es poden enviar aportacions fins al pròxim 21 d'octubre al Ministeri a través del correu electrònic. El projecte de reial decret fixa les condicions per a l'elaboració i dispensació de fórmules de preparats de cànnabis i busca facilitar l'accés a medicaments per a determinats pacients en què els medicaments autoritzats no han estat eficaços.

Tot i el llistat inicial de quatre patologies que podrien beneficiar-se de la prescripció, el Ministeri destaca que la llista d'indicacions podria ampliar-se o modificar-se en funció de l'evidència científica i les decisions reguladores futures.

El text constata que "l'evidència científica ha mostrat un grau de benefici variable del cànnabis i dels seus extractes en algunes indicacions terapèutiques", entre les quals hi ha les patologies que es volen incloure. Tot i que es reconeix que existeixen medicaments per a alguna d'aquestes indicacions, es destaca que les fórmules magistrals poden constituir una "alternativa personalitzada" quan els tractaments convencionals fallen.