Sant Miquel d'altura

El vall de cavallets amb els Grallers de Vinardell. - MARIO GASCÓN

Lleida va viure el seu dia gran de les Festes de la Tardor amb motiu de Sant Miquel –el dia festiu s’ha passat a avui dilluns–. Les matinades amb algunes colles de gralles i timbals van despertar els veïns en una ruta per la plaça Bores, pont Vell, avinguda Blondel i que va finalitzar a la Paeria, on els Trabucaires dels Trons van disparar els seus trabucs. Posteriorment, va tenir lloc el tradicional seguici popular de festa major. El primer ball va ser a la plaça de la Paeria, on va començar la cercavila amb les seues figures, l’Àliga de la Ciutat, l’Àguila del Corpus, Lo Marraco i els gegants i capgrossos. També es van representar els diferents balls: diables, valencians, bastons, moros i cristians, cavallets i la moixiganga. Per la seua banda, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va presidir l’acte amb la resta del govern municipal i els regidors de la corporació. La cercavila va finalitzar a la plaça Sant Joan, on va tenir lloc la passada de lluïmentamb foc pirotècnic per part dels Diables de Lleida.

La jornada va prosseguir a la plaça de la Paeria amb la diada castellera. A banda dels Castellers de Lleida, també hi van participar com a convidats els Xics de Granollers i els Capgrossos de Mataró. Les tres colles entrant juntes a la plaça amb els pilars en moviment. Els Castellers de Lleida van sortir amb un 4 de 8, després van intentar diverses vegades el 7 de 8, que finalment van aconseguir carregar i descarregar, i finalment van carregar i van descarregar una torre de 7, que ja han fet unes 15 vegades en diferents diades i trobades castelleres. Val a destacar el 3 de 9 amb folre dels Capgrossos de Mataró. El regidor de Festes, Xavi Blanco, i la tinenta d’alcalde Carme Valls van rebre els representants de les diferents colles i els seus enxanetes que van entrar pel balcó amb els últims pilars que es van fer. L’ajuntament va entregar un detall als participants. El president de Castellers de Lleida, Pau Bonet, va explicar que “la diada se’ns ha allargat una mica més del que estem acostumats, però estem molt contents que hagin tornat a venir els Capgrossos de Mataró i que aquest any ens hagin visitat els Xics de Granollers”. Bonet es va mostrar satisfet amb els resultats aconseguits i va animar la resta d’assistents a celebrar-ho a la Farra Bordeus que va tenir lloc ahir a la tarda a la pista de la Panera amb actuacions fins passada la mitjanit de PD Ministres, Els QuatreVents, Sexenni i DJ Werner. Simultàniament a la diada castellera, hi va haver vermuts musicals i concerts de nit per a tots els gustos a la zona del fossat de la Seu Vella (electrònica i cultura urbana), plaça del Dipòsit (música negra) i la pista Panera (DeNoche).

La llegenda del tecno Jeff Mills brilla a Biloba

Jeff Mills, una autèntica llegenda del tecno, va fer vibrar dissabte a la nit els assistents de la quarta edició de la sessió Desconnecta a Lleida, que va tenir lloc a la discoteca Biloba. Reconegut a nivell mundial com un dels pioners i referents del tecno, el músic i DJ de Detroit –anomenat The Wizard (el Mag) pel seu gran talent, habilitat i velocitat com a DJ– va liderar el cartell d’aquesta gran festa. Així mateix, Mills és considerat com un dels arquitectes del tecno minimalista i futurista i la seua influència ha estat fonamental en el desenvolupament del gènere des de finals dels anys 80. El cartell el van completar Marc Marzenit –DJ i productor musical de Mollerussa i que ja va participar en la tercera edició–, el dominicà Joel Sánchez i l’ugandès Nesta.