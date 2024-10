Alerten d’una estafa amb falsos premis de l’Euromilions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma del sorteig de l’Euromilions va fer ahir una advertència sobre una nova onada d’estafes a Espanya que busca enganyar la gent mitjançant un correu electrònic anunciant que han guanyat un premi del sorteig.

Va assenyalar que s’estan enviant correus electrònics fraudulents que utilitzen el seu email en el remitent i la seua url, euromillones.com. és, tant en el missatge com en documents adjunts. La seua finalitat és obtenir dades personals i bancàries de les víctimes. “Si rep un email de cualquier_nombre@euromillones. com.es dient-li que li ha tocat la loteria, si us plau, elimini'l o remeti'l a la Policia. No és nostre i és un frau”, asseguren.