Colofó a unes festes segures

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Espectacle de Sound de Secà, ahir a la plaça del Dipòsit. - AMADO FORROLLA

Els focs artificials van complir ahir la tradició de posar el colofó a quatre dies de les Festes de la Tardor en honor a Sant Miquel. Festes que, segons va destacar la Paeria, van comptar una alta participació per part de la ciutadania i que van transcórrer de forma “tranquil·la, cívica i segura”, sense incidents greus, després de l’increment de la vigilància per part de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. El regidor de Joventut i Festes, Xavi Blanco, va assenyalar que “hem aconseguit oferir a la ciutadania un Centre Històric transitable, amb gran diversitat d’escenaris, estils musicals i públics”, a més de destacar que s’ha apostat de nou per donar veu al talent local.

En l’última jornada, la música, el ball i les activitats familiars van tornar a ser les protagonistes. Un dels actes que va congregar més públic va ser l’espectacle itinerant Àcid de Sound de Secà, que va arrancar al Pati de les Comèdies fins a acabar a la plaça del Dipòsit amb una proposta que combinava la percussió, el teatre, el moviment i la veu que va fer ballar grans i petits a ritme de funky i hip-hop. Per una altra banda, al fossat de la Seu Vella es va celebrar l’últim vermut electrònic i la pista de la Panera en va acollir un altre de més tradicional de la mà de l’orquestra Banda Sonora. També a la plaça del Dipòsit el públic va poder gaudir de la proposta familiar Puja aquí dalt i balla, de Pep López i Sopars de Duro.Així mateix, es va celebrar el XVII Concurs de Pintura Ràpida Memorial Roig Nadal i el XI Concurs de Pintura Ràpida Memorial Roig Nadal en la categoria infantil, amb l’entrega de premis al Magatzem de Cultura dels Armats de Lleida. Altres activitats van ser Carta triada, carta encertada, organitzada pel Museu de Lleida, i el taller de circ a la plaça de l’Ereta. A la tarda, la plaça Sant Joan va acollir el Ball de Festes de la Tardor amb l’orquestra Saturno; la pista de la Panera va comptar amb la Ballada de Sardanes amb la Cobla Vents de Riella, i a la plaça del Dipòsit es va ballar amb els Blanquers del Jazz. De nit, la Pirotècnia Catalana, de Vimbodí, va il·luminar el cel de Lleida amb la seua proposta de llum, color i formes pirotècniques des del marge esquerre del riu Segre i que van seguir des de diferents punts, com els ponts, centenars de lleidatans.

“El Centre Històric ha estat l’espai ideal per a la celebració”

En el balanç que va fer la Paeria de les Festes de la Tardor, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar que, una vegada més, “hem tornat a posar el Centre Històric com un espai ideal per a la celebració i per a la projecció del talent local”. Així mateix, va remarcar que l’elecció de la plaça del Dipòsit, al costat de la pista de la Panera, com a espais neuràlgics, “ha estat molt benvinguda per part de la ciutadania”.Per la seua part, la regidora de Feminismes, Carme Valls, va assenyalar la “gran acceptació” i la “gran demanda” de l’autobús nocturn de l’L7, que s’ha ofert de forma gratuïta durant les festes, amb uns 900 usuaris, la majoria dones. Sobre els punts Lila Rainbow, Valls va dir que es van atendre “entre dos i tres incidents” però va voler destacar el nombre de joves que es van atansar per sol·licitar informació, “que indica que hi ha voluntat i consciència d’acabar amb aquesta xacra”, amb referència a les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, va afirmar que la presència “intensiva” de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra “ha permès unes festes tranquil·les i segures”, amb 8 detencions i 12 actuacions per tinença d’armes blanques (més informació a la pàgina 14).