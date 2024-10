WhatsApp deixarà de funcionar en aquests mòbils a partir d’octubre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

WhatsApp, l’aplicació de missatgeria instantània més famosa del món, i també la més utilitzada a l'estat espanyol, no deixa d’actualitzar-se als diferents dispositius mòbils. Moltes de les noves novetats o funcions, també de seguretat, són incompatibles amb els mòbils més antics, encara que permet utilitzar sistemes operatius tant d’Android com iOS gairebé obsolets.

Des de WhatsApp ja han començat a notificar usuaris amb sistema operatius d’una certa antiguitat que no podran continuar utilitzant l’aplicació si no n’actualitzen un de més nou abans d’octubre d’aquest any.

Pel que es refereix als dispositius amb el sistema operatiu d’Android, seran els que tinguin un Android 5.0 inferior, els que no poden continuar utilitzant l’aplicació de missatgeria:

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Express 2

Huawei Ascend P6 S

P6 Huawei Ascend Y625

Y625 Motorola Moto G

Motorola A820

A820 Xperia Z1 de Sony

D’altra banda, quant als mòbils que tinguin|posseeixin el sistema operatiu de iOS, els que comptin|expliquin amb iOS 12 o inferior no podran continuar utilitzant WhatsApp. Aquests són alguns d’ells: