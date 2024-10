El Castell del Remei celebra una nova edició de la seua Festa Major el 13 d'octubre

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Castell del Remei celebrarà el diumenge 13 d'octubre una nova edició de la seua històrica Festa Major, que està inclosa a l'agenda de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Enguany, el cartell està il·lustrat amb un fragment de l’obra que l’artista Pilarín Bayés, recentment guardonada amb el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, ha dedicat a Penelles.

Pel que fa al programa (consulta tots els actes aquí) destaca l’exposició 'Castell del Remei, origen del Canal d’Urgell', una mostra commemorativa –produïda per la Fundació Castell del Remei– del 60è aniversari de l’acte oficial de reversió de la propietat del Canal d’Urgell als regants. En aquest sentit, un cop més, des del Castell del Remei es fa una crida a que la canalla vesteixi a la manera tradicional catalana.

Com cada any, el tradicional toc de sirena de la finca marcarà, a les 10 hores, l’inici de la celebració. Així es dóna el tret de sortida al mercat d’artesania i de productes de proximitat, a les passejades amb carruatge de cavalls, als jocs tradicionals i activitats infantils Les firetes del Castell del Remei, a l’exhibició i pilotatge d’automodelisme i modelisme naval, a les terrasses del bar, les degustacions de vins dels cellers de Tomàs Cusiné, i a l’exposició d’art Fills de la faula del pintor Miguel de Ibarbia.

Enguany el pregó, a les 10.30 hores, anirà a càrrec de la sotsdirectora del diari SEGRE Anna Gòmez Marsol.

A les 12 h, el cercavila al voltant de la casa-palau amb la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer animat per Els Bombollers de Cervera marcarà el senyal a la Cobla Tàrrega per a començar la ballada i audició de sardanes a la plaça Major, on es podrà prendre l’aperitiu des de primera hora. I a les 12.30 hores, al carrer Major, el grup musical El veïnat començarà el seu concert. A partir de les 14 hores, es podrà degustar el dinar popular per al qual cal comprar els tiquets anticipadament al restaurant de la finca. I, finalment, a les 14.30 hores, la sirena sonarà de nou per a assenyalar el final de la festa gran d’enguany.