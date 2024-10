Estrenen nova il·luminació a l’Acadèmia Mariana de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Coincidint amb la festivitat de la Patrona de Lleida Verge Blanca de l’Acadèmia, que se celebra avui, està previst inaugurar la nova il·luminació per a les pintures murals al fresc que decoren l’oratori de l’Acadèmia mariana a Lleida. L’acte estarà presidit pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez. La presentació de la nova il·luminació vol posar de relleu el conjunt pictòric de la capella i comptarà amb les explicacions de Montserrat Macià, exdirectora del Museu Diocesà i de l’IEI.

D’altra banda, s’ha donat a conèixer el veredicte del jurat del 157 certamen Literari Marià, que aquesta edició havia estat convocat en honor a la Verge de Montalbà de Preixana. Així, el jurat ha concedit el primer premi i Flor Natural del Certamen, dotat amb 800 euros, a la poesia Verge Blanca, de José Manuel Gómez Hernández de Lleida. El segon premi va ser per a Lluís Coll per la poesia Mare de Déu de Lord i el tercer premi va ser per a Maria Carmen Mor per la poesia Maria.