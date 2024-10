'Generación Movida' amb el Mamapop

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un altre any més el Mamapop tirarà la casa per la finestra per recaptar fons per a la investigació del càncer de mama i, també, per celebrar el desè aniversari. I ho farà en el concert espectacle Generación Movida amb els millors èxits del pop-rock dels anys 80 i 90 en tres sessions que se celebraran el 30 de novembre (amb doble sessió) i l’1 de desembre al Teatre de la Llotja de Lleida. Abans, i per segon any consecutiu, passarà per Tarragona, on s’estrenarà el 16 de novembre.

Durant la presentació ahir, el director del Mamapop, Manel Simon, va assenyalar que la investigació “és l’única via per fer front al càncer de mama” i “no pararem fins que sigui possible”. Amb l’emoció a flor de pell al recordar la seua mare, que va morir a causa d’aquesta malaltia, Simon va desgranar algunes de les novetats del concert espectacle, del qual va destacar que “és el més gran que se celebra a Lleida i es fa des de Lleida”. Una producció, que va qualificar d’inèdita, que comptarà amb entre 40 i 50 artistes sobre l’escenari per interpretar clàssics de formacions com Alaska y Dinarama, Loquillo y los Trogloditas, Hombres G, La Guardia, Duncan Dhu, Los Secretos, Mecano, Tino Casal, Els Pets, Sau o Sopa de Cabra. Aquest any també s’amplia a deu el nombre de cantants que estaran acompanyats per la MamaBanda, la Jove Orquestra de Ponent i l’Orquestra Simfònica del Conservatori L’Intèrpret. Tot sota la direcció musical de Josep Maria Bossa i d’Alfons Pérez, director de L’Intèrpret. Simon va destacar que en aquests deu anys el Mamapop ha aconseguit recaptar prop de 256.500 euros que s’han destinat a la investigació sobre el càncer de mama, concretament als estudis duts a terme per l’IRBLleida. A Tarragona, els beneficis van dirigits a l’Institut Pere Virgili, que enguany posarà en marxa una beca predoctoral gràcies a aquesta inciativa.

En la presentació d’ahir van participar les empreses solidàries amb el Mamapop així com membres de l’IRBLleida, la Paeria i la diputació de Lleida. Simon va afegir que en les properes setmanes es coneixeran més sorpreses. Les entrades ja són a la venda al web www.mamapop.cat i a les oficines de L’Intèrpret i d’Inlingua.