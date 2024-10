Vuit de cada 10 treballadors prefereixen l’estabilitat laboral a un salari millor

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Un 77% dels professionals prefereix actualment una ocupació que prioritzi l’estabilitat davant canviar de feina per un salari més gran, segons conclou l’últim estudi de la firma de solucions de talent Robert Waters.

L’estudi conclou que en vistes a la incertesa econòmica, els treballadors s’han tornat més cauts a l’hora de canviar de feina i prefereixen un lloc fix a altres condicions laborals millors, una tendència denominada per Robert Waters com 'The Big Stay', un moviment contrari al que va passar després de la pandèmia amb la 'Gran Dimissió', quan milers de treballadors van decidir deixar els seus llocs de treball per les males condicions.

Des de la firma asseguren que després de les dades extretes, "els professionals prefereixen sacrificar un increment substancial de sou o un projecte ambiciós en una nova companyia i quedar-se a la seua zona de confort".

A més, el 27% dels professionals que admeten preferir l’estabilitat a més salaris asseguren que aquest és un nou sentiment per a ells.

Per una altra costat, el 65% dels enquestats declara que l’estat de l’economia juga un paper important en la seua decisió a l’hora de canviar o no de feina. La inflació (40%) i la taxa d’atur (21%) són les principals causes del seu immobilisme.