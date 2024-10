Intervinguts 200 quilos de menjar podrit en un nou restaurant xinès de Madrid

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del districte d’Usera de la Policía Municipal de Madrid han trobat uns 200 quilos de carn i peix podrits en un nou restaurant xinès que van trobar en condicions higienicosanitàries deplorables, ha informat a Europa Press una portaveu del Cos Local.

La intervenció policial va tenir lloc el passat 26 de setembre a les 13:30 hores en aquest nou establiment situat al carrer Nicolás Usera número 18, que porta obert només uns mesos. Els agents anaven a realitzar una inspecció rutinària quan van topar amb una situació que no preveien.

Ja a l’entrada van comprovar que el local, que estava obert al públic i en el qual menjava un client, lluïa un banderí lluminós a la façana que no està emparat amb la llicència, igual com un aparell de música. Els responsables van aportar una assegurança de responsabilitat civil caducada a data de juliol. En la inspecció, van observar que l'habitació d’escombraries s’utilitzava de magatzem i contenidor d'estris i que els espills no estan col·locats a l’altura que fixa la normativa.

A més, els agents van trobar una planta superior que no està autoritzada en la llicència i a la qual s’accedia per una porta oculta darrere d’un sofà. Llavors, van pujar per una escala metàl·lica de dos trams sense barana ocupada en part per caixes d’aliments xinesos.

A dalt van localitzar quilos de verdures, sense traçabilitat coneguda, esteses sobre cartrons i a terra eixugant-se, així com diverses prestatgeries amb productes d’alimentació d’origen xinès, com bolets, que mancaven d’etiquetatge i altres aliments amb la data de consum preferent vençuda fa més de tres anys.

Així mateix, sobre el terra van trobar un munt de paquets de menjar sense determinar i amb l’etiquetatge en xinès. També van veure un bagul congelador que no tenia termòmetre de control de temperatura on s’emmagatzemen productes congelats carnis i peixos sense etiquetatges ni data de control. Dins hi havia diversos tipus carn i peix barrejats sense protecció, carn d’ànec amb trossos de gebre i mandonguilles sense cap etiqueta, entre altres productes.

D’altra banda, ja a la cuina, els policies van observar un petit magatzem on els productes es dipositaven de forma anàrquica i dipositats sobre el terra directament. A més, durant la inspecció van agafar a un treballador buidant la nevera i tirant coses en un contenidor. Van descobrir que aquestes coses eren aliments no aptes per al consum, atenent l’únic criteri de l’olor que desprenen i el color citrí i de color oliva que presentaven tots ells.

Decomissats entre 150 i 200 quilos de menjar podrit

A més de decomissar tot aquest menjar podrit, entre 150 i 200 quilos, que s’han posat a disposició del departament de Sanitat de la Junta Municipal d’Usera, els agents van trobar tres bosses de plàstic a pressió amb 600 espècimens marins deshidratats de la família de les holoturies, espècie protegida pel conveni CITES.

Per això, als propietaris d’aquest restaurant se’ls imputarà un delicte contra la flora i la fauna, a més de les responsabilitats penals i administratives que es derivin de totes les denúncies interposades pel gènere en mal estat trobat, les irregularitats en la llicència i pel risc per a la salut pública de l’establiment. Encara que el material va quedar precintat, a començaments d’aquesta setmana els agents van tornar al local i bona part del material paralitzat al bagul ja no hi era i havien tapiat el buit, segons ha publicat aquest dijous el diari 'ABC'.