Més de 122.600 menors catalans no poden gaudir d'una bona visió pel cost que suposen les ulleres o les lents de contacte

Més de 122.600 nens i nenes de Catalunya, un 8,4% de la població infantil de tot el territori, no pot gaudir d'una bona visió pel cost que suposen les ulleres o les lents de contactes. Així es desprèn de l'informe 'Radiografia de la pobresa visual infantil a Espanya, 2024', que Visión y Vida i Correos Express han presentat. Han avisat que a tot l'Estat la xifra s'eleva fins als 721.497 infants. L'estudi també ha assenyalat que el 59% de les famílies no porta els seus fills a l'oftalmòleg a fer-se revisions anuals i ha destacat la necessitat que el govern espanyol promogui controls de la vista als centres educatius i un Pla estatal de salut visual per detectar els possibles problemes i oferir ajudes a la població més vulnerable.

L’estudi que Visión y Vida ha presentat mostra que la pobresa visual infantil “persisteix” i que en els darrers anys la xifra de nens i nenes afectades per aquesta problemàtica ha experimentat una disminució “molt lleu”. Salvador Alsina, president de l’associació, ha revelat que des del 2021, la xifra a tot l’Estat només s'ha vist reduïda en prop de 40.000, passant de 761.157 infants afectats, el 8,59% del total, als 721.497 actuals (8,4%).

“Estem lluny del nostre objectiu, que és aconseguir una taxa zero de pobresa visual infantil”, ha apuntat Alsina que ha considerat “imprescindible que es posin en marxa mesures eficients per assegurar que, en el cas dels menors, tots tinguin les mateixes opcions d’accessibilitat a una bona salut visual”.

Afectació sobre el desenvolupament educatiu i cognitiu

Ha recordat que disposar d'una bona vista és clau "perquè els menors puguin desenvolupar-se, observar i comprendre l'entorn que els envolta i assolir un bon rendiment educatiu". Per aquesta raó, ha avisat que no veure bé pot reduir les possibilitats futures d'aquests nens i nenes: “Només cal recordar que un de cada tres casos de fracàs escolar es deu a un problema de visió”, ha indicat.

Distribució desigual de la pobresa visual

D’acord amb l’estudi, la pobresa visual es distribueix de manera desigual entre les diferents comunitats. Alsina ha explicat que aquest fet varia en funció de la xifra d’infants que hi ha a cada territori i també en funció de la renda de les famílies i la pobresa infantil existent.

Així, ha remarcat que Ceuta lidera la taula amb un 19,8%, seguida d’Astúries (11%), Illes Balears i Navarra (10,2%), Melilla (10,1%), la Comunitat Valenciana (9,6%), Andalusia (9,3%), Aragó (9%) i les Canàries (8,6%). Tots aquests territoris es troben per sobre de la mitjana (8,4%), en la qual se situa Catalunya. Per sota hi ha Extremadura i Múrcia (7,8%), Castella la Manxa i Madrid (7,5%), Castella i Lleó (7,4%), Cantàbria (7,2%), la Rioja (7,1%), el País Basc (6,4%) i Galícia (6,2%).

Revisions escolars i un Pla estatal de salut visual

El responsable de Visión y Vida ha assegurat que per poder revertir la situació en primer lloc és necessari conscienciar la població sobre la importància de poder gaudir d’una bona visió. Ha alertat que “el 59% de les famílies no porta els seus fills a l’oftalmòleg per a fer-los revisions anuals”.

Ha criticat les mesures genèriques com oferir descomptes o ajudes per ulleres o lents de contacte a tota la població i ha considerat imprescindible que l’executiu espanyol impulsi un Pla estatal de salut visual que "recordi les revisions pertinents, permeti detectar els problemes i ofereixi ajudes a la ciutadania més vulnerable". En aquest sentit, ha apostat perquè, “igual que es fa amb les revisions bucals, s’introdueixi un sistema que permeti revisar la vista de tots els nens i nenes en edat escolar un cop l’any”.

El responsable de entitat ha afegit que “després de solucionar la pobresa visual infantil, seria necessari continuar amb altres segments de població vulnerables, com els majors”.