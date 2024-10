Tot a punt per a la festa major del Castell del Remei

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El celler Castell del Remei celebrarà el diumenge 13 d’octubre la seua tradicional festa major, que aquest any forma part de l’agenda de Patrimoni Cultural de la Generalitat amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Un dels actes centrals de la festa serà l’exposició Castell del Remei, origen del Canal d’Urgell, una mostra que commemora el 60 aniversari de l’acte oficial de reversió de la propietat del Canal d’Urgell als regants.

El toc de sirena de les 10.00 hores marcarà l’inici de la celebració, que inclourà un mercat de productes d’artesania i de proximitat, passejos amb carruatges de cavalls, jocs per als més petits i degustacions de vins dels cellers de Tomàs Cusiné, entre altres propostes. A les 10.30 hores tindrà lloc la lectura del pregó a càrrec de la periodista Anna Gómez, subdirectora de SEGRE. Després de la missa al santuari de la Mare de Déu del Remei, se celebrarà una desfilada de cultura popular. La festa acabarà amb un dinar popular, per al qual caldrà comprar tiquets anticipadament. El cartell de la festa major d’aquest any està il·lustrat amb un fragment de l’obra que Pilarín Bayés ha dedicat a Penelles.