Bruce Springsteen dona suport a Kamala Harris i acusa Donald Trump de posar els EUA al caire de la Guerra Civil

El proper 5 de novembre se celebraran les eleccions presidencials als Estats Units. Moltes celebritats s’han pronunciat públicament sobre el seu vot i l’últim en fer-ho ha estat Bruce Springsteen, que ha donat suport a la candidatura del Partit Demòcrata amb Kamala Harris.

El cantant va compartir un vídeo a Instagram en el qual assegura que dona suport a Kamala Harris per a president i a Tim Walz per a vicepresident, i s’oposa a Donald Trump i JD Vance. "Vet aquí per què: aviat ens atansarem a una de les eleccions més transcendentals en la història de la nostra nació, potser des de la Guerra Civil aquest gran país no s’ha sentit tan dividit política, espiritualment i emocionalment, com en aquest moment. No té per què ser així. Els valors comuns, les històries compartides que ens fan una nació gran i unida, estan esperant ser redescobertes i explicades una vegada més", afirma.

L’artista destaca en el vídeo que "els Estats Units són la nació més poderosa del món" gràcies als seus valors de "llibertat, justícia social, igualtat d’oportunitats i dret a ser i estimar a qui vulguis", i agrega que unir de nou al país "requerirà temps, feina, intel·ligència, fe i dones i homes amb el bé de la nació guiant els seus cors".

A més, Springsteen també carrega directament contra el candidat republicà, assegurant que Trump "és el candidat més perillós a la presidència que he vist en la meua vida".

"El seu menyspreu per la santedat de la nostra Constitució, la santedat de la democràcia, la santedat de l’Estat de dret i la santedat de la transferència pacífica del poder haurien de desqualificar-lo per al càrrec de president. Ell no entén el significat d’aquest país, la seua història o el que significa ser profundament nord-americà. D’altra banda, Kamala Harris i Tim Walz estan compromesos amb una visió d’aquest país que respecti i inclogui tothom, sense importar classe, religió, raça, el seu punt de vista polític o identitat sexual, i farà créixer la nostra economia d’una manera que beneficia a tots, no només a uns quants com jo. Aquesta és la visió dels Estats Units sobre la qual he estat escrivint constantment durant 55 anys", va argumentar.

L’estrella acaba el vídeo dient que respecta la decisió de cada ciutadà i agregant que el seu vot "és una de les possessions més preuades que tinc". "És per això que el 5 de novembre emetré el meu vot: Harris i Tim Walz", sentència.