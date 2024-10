L’EMA revisarà medicaments que contenen dos components per la seua possible relació amb conductes suïcides

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Europea del Medicament (EMA, per les seues sigles a engonals) ha anunciat que ha iniciat una revisió dels medicaments que contenen finasterida i dutasterida després de la preocupació suscitada per episodis de la pensaments i conductes suïcides en pacients.

Els medicaments que contenen finasterida i dutasterida administrats per via oral tenen un risc conegut d’efectes secundaris psiquiàtrics, inclòs la depressió. Recentment, també s’ha afegit la ideació suïcida com un possible efecte secundari de freqüència desconeguda en la informació del producte de Propecia i Proscar, els dos primers medicaments que contenen finasterida autoritzats a diversos països de la Unió Europea (UE).

Per minimitzar els riscos, ja s’han adoptat mesures per als medicaments que contenen finasterida, incloses advertències en la informació del producte perquè els professionals sanitaris vigilin els pacients per detectar símptomes psiquiàtrics, suspenguin el tractament si apareixen símptomes i recomanacions perquè els pacients busquin assessorament mèdic si experimenten símptomes psiquiàtrics.

En el cas finasterida, s’investigaran els comprimits que contenen 1 mg de la solució de finasterida per a aplicació sobre la pell, que s’utilitzen per tractar les primeres etapes de l’alopècia androgènica (pèrdua de cabell deguda a les hormones masculines) en homes de 18 a 41 anys. A més, dels comprimits que contenen 5 mg de finasterida i les càpsules que contenen 0,5 mg de dutasterida, que s’utilitzen per tractar els homes amb hiperplàsia prostàtica benigna (HPB), una afecció en la qual la pròstata s’engrandeix i pot causar problemes amb el flux d’orina. Hi ha més informació disponible en la comunicació de salut pública de l’EMA .