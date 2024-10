Arriba a Lleida el mercat 'sorpresa' amb paquets d'Amazon perduts o no reclamats

Primeres a cues al Carrefour de Lleida per adquirir els paquets sorpresa.Magdalena Altisent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un singular mercat sorpresa ha arribat a Lleida per oferir als amants de la intriga l’oportunitat de comprar paquets perduts o no reclamats d’Amazon i d’altres grans distribuïdores a un preu únic de dos euros per quilo.

Carrefour Lleida ofereix aquest mercat de paquets sorpresa i més de 350 persones van acudir ahir a l’establiment per obtenir un paquet, coneguts com mystery boxes. L’espai al Carrefour estarà obert fins aquest dissabte a la tarda, sempre que hi hagi productes. Els visitants poden adquirir les bosses misterioses, el contingut de les quals només es revela una vegada s’ha efectuat la compra.

Es tracta d’un concepte innovador que busca donar una segona oportunitat a paquets extraviats, mentre ofereix als compradors la possibilitat de trobar grans ofertes, roba, estris, calçats o articles de valor a un preu molt competitiu.

El factor sorpresa és, sens dubte, el principal reclam d’aquests mercats alternatius. La incertesa sobre el contingut de cada paquet genera una expectació similar a la dels tradicionals jocs d’atzar, amb la diferència que, en aquest cas, el client sempre obté un producte tangible a canvi de la inversió. La iniciativa, impulsada per l’empresa Destock Colis, s’emmarca en una tendència creixent de consum més sostenible