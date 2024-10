Nova edició de la Festa del Cine, del 4 al 7 de novembre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 23 edició de la Festa del Cine, del 4 al 7 de novembre, comptarà amb l’actriu Malena Alterio i el cineasta Pablo Berger com a ‘ambaixadors’ d’aquesta iniciativa amb què durant aquells quatre dies els espectadors podran disfrutar de totes les pel·lícules de la cartellera al preu especial de 3,50 euros per entrada.

Com és habitual, a Ponent secundaran aquesta promoció impulsada per la Federació de Cines d’Espanya (FECE) les 16 sales del complex JCA Alpicat i els Cinemes Majèstic de Tàrrega, del Circuit Urgellenc. A més, Screenbox Lleida (que no forma part de la federació) també ofereix al públic aquest descompte. S'ha de recordar que la resta de cines que gestiona Circuit Urgellenc per la província de Lleida obren entre setmana només els dilluns, com a dia de l’espectador, i amb preus també rebaixats.