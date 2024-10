Primer pòdcast sobre ostomia

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La infermera estomaterapeuta Marta Sadurní, de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, participa, juntament amb unes altres 200 de tot Espanya, en el nou pòdcast Sintonia Pacient que té com a finalitat acompanyar les persones amb ostomia i que tenen problemes d’incontinència urinària. La iniciativa forma part de la campanya Posa una bossa a la teva vida de Hollister i Proyecto Gesto amb motiu del Dia Mundial de l’Ostomia, que se celebra demà. A Lleida hi ha més de 900 persones sotmeses a una ostomia, obertura a l’abdomen que permet que els rebutjos surtin del cos. Sadurní va explicar ahir a SEGRE que l’objectiu és sensibilitzar la població, donar informació i “normalitzar-ho tant com sigui possible” per trencar “tabús i estigmes”.

Gràcies al pòdcast, els pacients podran conèixer amb més detalls què és un estoma, els problemes més freqüents que poden tenir a la pell, que pateixen el 80%, com fer front a una fuga, cada quant temps s’ha de canviar la bossa o trucs per fer una correcta higiene, entre altres. “Hem abordat els dubtes més freqüents que plantegen els pacients. Creiem que tenir d’una forma tan accessible i gratuïta recopilades les principals qüestions que poden generar inseguretat o dubtes és una eina útil i pràctica que pot ajudar-los a sentir-se segurs, autònoms i empoderats”, va destacar Sadurní. També l’acompanyament emocional, que ja es dona en les consultes com la de l’Arnau.

Lavabos públics adaptats i reconeixement de l’especialització

■ La campanya també anima la ciutadania a compartir la seua experiència a través de les xarxes socials amb l’objectiu de normalitzar l’ostomia. Els interessats poden fer-ho a través d’una foto amb la bossa amb les etiquetes #PosaUnaBossaALaTevaVida #SintoniaPacient. Segons Sadurní, “cada vegada hi ha més gent jove i això ens ajuda a visibilitzar més”. Així mateix, va destacar altres lluites que porten a terme com la necessitat de comptar amb lavabos públics adaptats per a persones ostomitzades i el reconeixement dels estomaterapeutes com a professionals especialitzats.