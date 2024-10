Els bordeus de Lleida es coronen a Tarragona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’últim castell de l’última ronda va decidir ahir els guanyadors del Concurs de Castells de Tarragona de colles mitjanes, en el qual es van imposar els Castellers de Lleida després d’una gran temporada. Van guanyar a disset colles després d’una jornada en què “ho van donar tot” per aconseguir el triomf, va explicar el president, Pau Bonet.

Els Castellers de Lleida, la colla bordeus, van aconseguir el triomf gràcies al 2 de 8 amb folre que van carregar en la cinquena ronda, a més del 7 de 8 que ja van completar anteriorment en la Diada de Sant Miquel del mes passat, i el 3 de 8 sumant un total de 2.375 punts que els van fer campions de la jornada. Els de Ponent van optar pel 2 de 8 amb folre que ja tenia assajat. Amb els dosos col·locats, el van desmuntar perquè no presentava garanties. Aquest castell guanyador el van recuperar els de Ponent per les festes de Lleida del mes de maig passat després de 12 anys i en la cinquena ronda els van poder completar sent la seua carta guanyadora.

Bonet va explicar que és la primera vegada que guanyen el concurs en la jornada de dissabte “encara que alguna vegada hem quedat entre les 12 millors colles per a la jornada de diumenge. Va expressar la seua satisfacció per aquest primer lloc ja que aquest triomf “arriba després de molts dies d’entrenament, de baixes i de suplències.” Va destacar la bona feina que s’està fent d’inclusió social de molts joves que opten per aquesta activitat de forma gratuïta amb veritable vocació. “Dies com avui fan que valgui la pena”, va dir.

En segona posició va quedar la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau amb el primer 5 de 8 de la seua història, un castell que els del barri tarragoní van acompanyar del 3 i el 4 de 8 aconseguint 2.345 punts.

Els Castellers de la Vila de Gràcia van obtenir el tercer lloc amb el 2 de 8 amb folre carregat i el 3 i 4 de 8 obtenint 2.135 punts