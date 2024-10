69.000 infants catalans podran participar en la 9a edició de la campanya del Govern 'Fas 6 anys. Tria un llibre'

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 69.000 infants catalans podran participar en la 9a edició de la campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre' que impulsa el Govern per fomentar els hàbits lectors entre els més petits. Entre el 15 d'octubre i el 30 de novembre, els infants que aquest any 2024 facin o hagin fet sis anys rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més propera i que podran bescanviar pel llibre infantil que més els agradi. Fins al moment, 510 llibreries d'arreu del territori s'han adherit a la campanya, incloent-hi llibreries independents i grans cadenes, una xifra superior a la de l'edició de l'any passat. La iniciativa forma part d'una campanya del Gremi de Llibreters de Catalunya i compta amb el suport del Govern.

El departament de Cultura ha matisat que el val per adquirir un llibre té un import màxim de tretze euros i que si l'import del volum és superior s'haurà d'abonar la diferència de preu. La mesura també arribarà als infants amb discapacitat visual, ja que aquesta targeta – fruit d'un acord amb l'ONCE- estarà adaptada al sistema braille de lectura i escriptura tàctil.

La campanya d'enguany tornarà a comptar amb la col·laboració del departament d'Educació i Formació Professional, amb qui s'ha treballat per oferir una guia pels mestres. Aquest document conté un recull de consells i estratègies per motivar els infants i a les famílies, així com eines per treballar pedagògicament els llibres adquirits.

Èxit en la darrera edició

L'any 2023, la campanya va arribar a més de 72.000 infants de 6 anys de tot Catalunya, dels quals un 59,50% van bescanviar la targeta per un llibre infantil, la xifra més alta des que es va crear la campanya, el 2016.

En la darrera edició també va créixer el nombre de llibreries participants en la campanya, de 462 el 2022 a 504 el 2023. Pel que fa a la tipologia de llibreries amb major índex de bescanvis, les llibreries independents van acumular més vendes (59,80%) que les cadenes (40,20%). La principal llengua triada pels infants va ser el català, amb unes vendes que van representar un 73% dels llibres adquirits.