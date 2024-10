Colofó al Musiquem Lleida!

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cor Madrigal, una de les formacions vocals més prestigioses de Catalunya, va oferir ahir a l’Auditori Enric Granados de Lleida un repertori de música popular de diferents punts d’Europa, amb la participació final també de la Coral Shalom. Va ser el concert de clausura de la 19 edició del festival Musiquem Lleida!, que va abaixar el teló de tres intenses jornades amb una dotzena d’actuacions per tota la ciutat en espais a l’aire lliure i sales com les del Museu de Lleida o CaixaForum obertes al públic per a l’ocasió. Tot amb l’objectiu manifest des de fa gairebé dos dècades d’atansar al màxim la música als ciutadans, fora d’auditoris i sales de concerts.

En aquest sentit, la impulsora del festival i ànima de la Coral Shalom, Carme Valls, va assegurar ahir que “aquesta edició ha estat una de les que ha sumat més participació del públic”, recordant també que “ja va ser la que més propostes de participació va rebre, amb més de cent peticions de grups i solistes”. Segons Valls, aquest fet demostra que “el Musiquem Lleida! s’ha consolidat en una bona plataforma per cantar, tocar i actuar”. Així mateix, va afegir que el ventall de propostes que facilita el festival propicia la visibilitat de formacions amb una gran qualitat musical.

La impulsora i ‘ànima’ del festival, Carme Valls, va destacar ahir l’èxit de públic d’aquesta edició

Com les tres que el públic va poder gaudir durant el matí i ahir al migdia. El pianista portuguès António Oliveira va obrir el programa al claustre del Rectorat de la Universitat de Lleida. L’acordionista navarrès Iñigo Mikeleiz-Berrade i el saxofonista canadenc David Zucchi van oferir en format de duo una singular actuació entre les obres d’art del Museu de Lleida. Finalment, el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs es va omplir per poder gaudir de les veus de ARSinNOVA Cor de Cambra de Barcelona.