Investigadors de la UdL descobreixen que les pomes de polpa vermella són beneficioses per a la salut cardiovascular

Les pomes de polpa vermella milloren la funció endotelial, que regula el flux i la perfusió sistèmics de les venes, redueixen la inflamació i modulen el sistema immunitari en persones amb colesterol alt. Així ho revela una recerca del projecte ‘AppleCOR’, liderat per la Universitat de Lleida (UdL) i la Rovira i Virgili feta pública el passat estiu que va incloure proves en més d’un centenar de voluntaris. La investigadora Laura Rubió ha destacat que els beneficis de la polpa vermella són “superiors” perquè els marcadors d’inflamació milloren de “forma significativa”. És una varietat que no es cultiva a Espanya i ara els investigadors volen trobar la forma per processar-la i fer-la comercial perquè el consumidor se’n pugui beneficiar.

Una de les investigadores que ha liderat el projecte, Laura Rubió, explica que el projecte ‘AppleCOR’ neix fruit d’una col·laboració amb l’IRTA, que feia proves amb una poma de polpa vermella que sí que es cultiva i comercialitza en països del nord d’Europa però no aquí. Segons Rubió, el color vermell prové d’uns compostos fenòlics de tipus antocianines que també es troben en altres fruits com els nadius o el raïm negre. En una matriu poma no havien estat estudiats mai en aquests nivells i com que la ciència havia indicat que aquests compostos són molt beneficiosos per la salut, van decidir comprovar si en aquesta poma també passava.

Després de fer una primera prova amb animals i confirmar que tot semblava indicar que si, els investigadors van engegar la darrera fase del projecte reclutant més d’un centenar de voluntaris que van menjar pomes durant sis setmanes, comparant les de polpa vermella amb varietats de polpa blanca i també consumint-les de diferents formes ja fos amb un format tipus ‘snack’ deshidratat. També un tercer grup va prendre una infusió d'un fruit vermell que no provenia de la poma. Segons Rubió, el resultat va ser que totes les pomes aportaven beneficis als voluntaris però els de les de polpa vermella eren superiors, sobretot per prevenir malalties de tipus cardiovascular cròniques en persones amb alt risc metabòlic com les que pateixen hipercolesterolèmia.

Rubió explica que aquesta poma com a producte fresc al mercat no té sortida a Espanya perquè a nivell sensorial no té les mateixes propietats que a altres zones d’Europa degut a la climatologia. Per tant, un cop comprovats els seus beneficis, ara volen trobar una manera de processar-la perquè conservi les qualitats i estigui a l’abast de les persones.

A banda de la UdL i la URV, a l’estudi hi ha participat personal investigador de l’Institut de Ciències de la vinya i el vi (CSIC, Universidad de La Rioja), la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i la Unitat de Recerca Biomèdica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.