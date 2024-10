Al Pacino relata el moment en què va estar a punt de morir: "No tenia pols"

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre anys després, Al Pacino s’ha sincerat sobre la seua experiència al contreure el coronavirus. L’actor ha revelat que durant la pandèmia va estar a punt de morir, i fins i tot va relatar que durant uns segons no va tenir pols.

"El que va passar va ser que no em trobava bé, no estava bé d’una forma inusual. Després vaig tenir febre i m’estava deshidratant i tot això. Així que vaig aconseguir que algú m’aconseguís una infermera... però estava assegut a casa meua i me n’havia anat. Així sense més ni més. No tenia pols", va relatar l’actor en una entrevista amb New York Times en el marc de la presentació de les seues memòries, un llibre que portarà per títol Sonny Boy.

"En qüestió de minuts hi havia l’ambulància davant casa meua. Hi havia uns sis parametges a la sala, i també dos metges, i portaven aquells vestits que semblaven ser de l’espai exterior o una cosa així. Va ser una mica impactant obrir els ulls i veure tot allò. Tots eren al meu voltant i van dir: 'Ha tornat. És aquí'", va recordar.

L’estrella d’El Padrino va explicar que no va veure "cap llum blanca ni res", i va assenyalar que "no hi ha res". "No hi havia res més. Te n’havies anat. Mai ho havia pensat en la meua vida", va explicar.

L’intèrpret va admetre que, en aquesta experiència propera a la mort, la seua exitosa carrera de més de 50 anys va ser un "consol". "I tenir fills és un consol. Suposo que és natural tenir una visió diferent de la mort a mesura que un envelleix. Així són les coses. Jo no ho vaig demanar. Simplement arriba, com moltes coses simplement arriben", va opinar. Pacino, de 84 anys, té quatre fills i el més petit va nàixer el 2023.

Guanyador d’un Oscar, premi a què ha estat nominat en nou ocasions, i conegut pels seus papers en la saga El Padrino, Serpico, Tarda de perros o Scarface, l’intèrpret no ha parat de treballar malgrat la seua edat. El seu últim llargmetratge és Modi, Three Days on the Wing of Madness, que es va presentar al festival de Sant Sebastià i arribarà als cines el 21 de febrer de 2025.