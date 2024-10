Rosa Peral reclama 30 milions a Netflix per 'El cuerpo en llamas’

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó com a coautora de l’assassinat en maig de 2017 de la seua parella i company en la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Rodríguez, ha presentat una demanda per la via civil contra la productora de la sèrie 'El cuerpo en llamas, Arcadia Motion Pictures, i la plataforma Netflix, a les quals reclama 30 milions d’euros.

Així ho ha avançat 'El Periódico' i ho ha confirmat a Europa Press la seua advocada, Núria González, que ha precisat que han interposat la demanda en considerar que la ficció no només vulnera la protecció del dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la intimitat personal de Peral, sinó també de la seua filla, menor d’edat, que també apareix representada.

La lletrada ha explicat que, tenint en compte que fins al maig d’aquest any la sèrie s’havia vist 26,6 milions d’hores a tot el món --una mitjana de 3,32 milions d’hores al mes--, han decidit reclamar 1 euro per cada hora reproduïda per a la nena pels danys morals i 10 cèntims per a Peral "per la imatge que es dona d’ella com a mare".

Protagonista involuntària

La demanda, a què ha tingut accés Europa Press, afirma que Peral s’ha convertit en protagonista involuntària d’una sèrie en què apareix encarnada per Úrsula Corberó, actriu que guarda una semblança amb ella, que fa que sigui "totalment reconeixible i identificable per a l’espectador" i recorda que mai va cedir els seus drets d’imatge ni va donar consentiment perquè s’interpretés una de les seues filles, que és menor d’edat.

Per aquest motiu, a l’agost de 2023, Peral va demanar de visionar la sèrie abans que s’estrenés, al·legant que no havia estat informada de la realització de l’esmentada ficció, que sota la fórmula "basada en fets reals" explica els fets pels quals la demandant compleix condemna a la presó de Mas d’Enric.

El 4 de setembre Netflix va publicar el vídeo promocional de la sèrie en la qual apareixia el personatge que representa la menor, que fa accions "completament falses" perquè l’espectador percebi que la seua declaració en el judici--en el qual en realitat no va participar-- va suposar la principal prova de càrrec per condemnar la seua mare.

L’endemà, González va presentar una demanda de mesures cautelars per frenar l’estrena de la sèrie per infracció del dret fonamental a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de Peral i de les seues filles menors d’edat, però el setembre de 2023 el Jutjat de Primera Instància 2 de Vilanova i la Geltrú va denegar la mesura cautelar, per la qual cosa l’advocada va presentar un recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial de Barcelona, que l’abril de 2024 va revocar i va deixar sense efecte la resolució recorreguda.

Imatge de madre "negligent"

No obstant, el Jutjat de Primera Instància 6 de Vilanova i la Geltrú "ha tornat a denegar la mesura cautelar sense realitzar cap tràmit sobre això i sense citar a les parts", la qual cosa contravé el dictat per l’òrgan judicial superior, segons la demanda.

Per això, Peral ha decidit presentar una nova demanda argumentant que la sèrie podria haver-se realitzat sense involucrar a una menor, per a qui reclama 26,6 milions per dany psicològic, i 2,66 milions per a ella mateixa per retratar-la com una mare "negligent" i violenta.