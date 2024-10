Bruce Springsteen oferirà un segon concert a Sant Sebastià a l'esgotar-se les entrades del primer

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Bruce Springsteen and The E Street Band, després de l’èxit de vendes del concert del 21 de juny a Sant Sebastià, oferirà un segon concert el 24 de juny també a l’estadi Reale Arena (Anoeta) de la capital guipuscoana.

Aquestes seran les dos úniques dates de la gira de 2025 a l’Estat, ja que "queda totalment descartada la possibilitat d’afegir més concerts a Espanya", segons han informat des de la promotora Get in.

Les entrades per a aquest nova actuació ja estan a la venda exclusivament a través de doctormusic.com i entradas.com. El preu és de 70, 84, 94, 108 i 140 euros per a les entrades de seient reservat en grada i de 140 euros per a Pista Davantera i 88 euros per a Pista Posterior (despeses de distribució no incloses). Es pot adquirir un màxim de sis entrades per compra.