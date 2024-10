El govern espanyol aprova obligar les empreses de més de 50 treballadors a tenir un protocol contra l'assetjament LGTBI

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un reial decret que obliga les empreses de més de 50 treballadors a tenir protocols contra l'assetjament de persones LGTBI en què s'identifiquin pràctiques preventives i mecanismes de detecció i actuació si es detecten casos. Malgrat que són les empreses les que han de dissenyar les mesures a aplicar, la norma estableix uns mínims, per exemple clàusules d'igualtat de tracte i no discriminació, formació a les persones implicades en els processos de selecció, classificar i promocionar els professionals amb "criteris objectius" i promoure els entorns diversos i inclusius a la plantilla, entre d'altres.

Entre les mesures mínimes que hauran d'aplicar les empreses també hi ha atendre els permisos i beneficis socials de les persones LGTBI tot garantint que no hi ha discriminació, amb especial atenció a les persones trans. En cas que hi hagi un règim disciplinari, haurà d'integrar infraccions i sancions per comportaments que atemptin contra la llibertat sexual, orientació i identitat sexual i expressió de gènere dels treballadors.

Pel que fa al protocol que les empreses hauran de posar en marxa, la norma estableix que ha d'incloure agilitat i diligència en la investigació i resolució dels casos detectats, respecte i protecció de la intimitat, confidencialitat i protecció suficient de la víctima, així com una audiència imparcial i restitució.

Segons apunta la norma, les empreses hauran de constituir la comissió negociadora com a màxim en els tres mesos posteriors a l'entrada en vigor del reial decret. El termini per a la negociació amb la representació legal dels treballadors serà de sis mesos en cas de no tenir conveni col·lectiu