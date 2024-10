Lluita feminista de mural

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja no va ser impediment ahir perquè els cinc artistes convidats en la primera edició del festival d’art urbà GAMMA comencessin a pintar els seus murals al barri de Balàfia. Amb la lluita obrera i feminista de fons, ahir ja es va poder apreciar el bon ritme de treball, amb alguns fins i tot ja de molt avançats. El certamen, que agafa el relleu del _potFest, compta amb quatre artistes convidats. Smug One (Austràlia), Mr. Difuz (Marsella), Irene López León (Barcelona) i els lleidatans Blai Baules i Francesca Vasile, integrants de CactuSoup, que posaran color a gairebé 1.000 metres quadrats de parets amb obres que plasmaran la històrica lluita feminista i obrera d’aquest barri. En concret, els murals se situaran als carrers Rosa Parks, Escultor Corselles i Cartoixà Telm i l’avinguda Alcalde Porqueres.

Des del carrer Rosa Parks, mentre Mr. Difuz estava dalt de la grua pintant el seu mural, la directora del festival, la reconeguda artista lleidatana Lily Brick, va assenyalar que “els artistes estan entusiasmats i la rebuda que hem tingut del barri ha estat brutal”. Així, va explicar que “hi ha veïns que els han portat menjar i que els saluden des de les finestres”. També va destacar la implicació dels artistes, que han ressaltat “l’amabilitat dels veïns” i que han trobat “més inspiració” una vegada han trepitjat Balàfia. Així mateix, Brick va assenyalar que el festival continuarà fins diumenge que ve i que hi ha moltes més activitats que impliquen la ciutadania. Alumnes de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega impartirà dijous un taller per a usuaris de la Residència Balàfia 2 i divendres, per als de la Ludoteca. Dissabte la plaça de les Magnòlies acollirà nou tallers d’art i artesania i hi haurà una festa de clausura al Club Cotton. La segona festa es farà diumenge a la plaça de les Magnòlies.