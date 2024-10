El mes passat va ser el segon setembre més càlid registrat a nivell global des que hi ha registres

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes passat va ser el segon setembre més càlid documentat a nivell global des que hi ha registres, per darrere de setembre de 2023, ha informat aquest dimarts Copernicus, el component de vigilància del clima del programa espacial europeu.

La temperatura mitjana de l’aire en superfície va ser de 16,17 ºC, 0,73 ºC per sobre de la temperatura mitjana per al setembre en el període de control d’entre 1991 i 2020, segons el butlletí més recent de la institució amb seu a Bonn (Alemanya).

A més, la temperatura mitjana de l’aire en superfície al setembre es va situar 1,54 ºC per sobre dels nivells preindustrials i es va convertir així el catorzè mes dins d’un període de 15 mesos en què l’esmentada discrepància va superar la marca dels 1,50 ºC.

Copernicus també va destacar que la temperatura mitjana global dels últims 12 mesos és la segona més alta mai registrada per a qualsevol període de 12 mesos, amb 0,74 ºC per sobre de la mitjana entre 1991 i 2020 i 1,62 ºC estimats per sobre del període preindustrial d’entre 1850 i 1900.

A més, la temperatura mitjana global des de començament d’any, des de gener fins setembre, se situa 0,71 ºC per sobre de la mitjana d’entre 1991 i 2020, el que constitueix un rècord per a aquest període i 0,19 ºC més que el 2023.

Això vol dir que, tret que les temperatures es redueixin fins a finals d'any en uns nivells que no s’han registrat mai, el 2024 va en camí de trencar el rècord i convertir-se en l’any més càlid mai documentat.

Respecte a Europa, les temperatures de setembre es van situar 1,74 ºC per sobre de la mitjana del període de referència, amb el que es va tractar del segon setembre més càlid per darrere del de 2023.

Les temperatures van ascendir per sobre de la mitjana a l’est i el nord-est d’Europa, però es van quedar per sota en bona part d’Europa occidental, inclosa la península Ibèrica, França i Islàndia.

D’altra banda, es van registrar precipitacions per sobre de la mitjana i el temporal 'Boris' va deixar fortes pluges, inundacions i danys a Europa central i oriental, mentre que en altres zones, entre elles la península, van patir més sequera de l’habitual i incendis.

"Les pluges extremes d’aquest mes, una cosa que estem observant amb cada vegada més freqüència, han empitjorat per una atmosfera més càlida, que ha portat a unes precipitacions més intenses amb volums de pluja propis de mesos caient en uns quants dies", ha declarat Samantha Burgess, vicedirectora de Copernicus. "El risc de pluges extremes continuarà incrementant-se amb l’augment de les temperatures", ha advertit.