El Nobel de Física, per a Hopfield i Hinton per contribuir a l’aprenentatge de les màquines

El Premi Nobel de Física 2024 és per a John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton "per descobriments fonamentals i invencions que permeten l’aprenentatge automàtic amb xarxes neuronals artificials", va informar aquest dimarts la Reial Acadèmia de les Ciències Sueca. Hopfield, de la Universitat de Princeton als Estats Units, va crear una memòria associativa que pot emmagatzemar i reconstruir imatges i altres tipus de patrons continguts en dades.

Per l’altre costat Hinton, de la canadenca Universitat de Toronto, va inventar un mètode que pot descobrir de forma independent propietats en dades i que s’ha tornat important per a les grans xarxes neuronals artificials que s’utilitzen avui en dia. "Encara que els ordinadors no poden pensar, les màquines poden imitar ara funcions com la memòria i l’aprenentatge. Els premiats d’aquest any en Física han ajudat a fer això possible", va informar la institució. "Fent servir conceptes i mètodes fonamentals de la física, han desenvolupat tecnologies que fan servir estructures en xarxes per processar informació", va agregar.

La Reial Acadèmia de les Ciències Sueca va assenyalar com, gràcies al seu treball, la coneguda com a Intel·ligència Artificial (IA) està "revolucionant la ciència, l’enginyeria i la vida diària", encara que va alertar també dels riscos i de la necessitat de responsabilitat per utilitzar aquestes tecnologies d’una forma "segura i ètica". El Nobel de Física és el segon de la ronda d’aquests prestigiosos premis, després que s’anunciés aquest dilluns el de Medicina, que va recaure en els nord-americans Victor Ambros i Gary Ruvkun i a l’espera que es coneguin en dies successius els premiats de Química, Literatura, de la Pau i finalment el d’Economia, dilluns vinent.