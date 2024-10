Un 58% dels diagnosticats amb càncer tornen a la feina per motius econòmics, un 16% més que fa dos anys

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2n baròmetre el càncer i el treball a Catalunya, impulsat per la Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer (FECEC) i elaborat per l’agència de sociologia GAPS Política i Societat, ha detectat un creixement del 16% de les persones diagnosticades amb càncer que tornen a la feina per raons econòmiques. El director de GAPS, Oriol Molas, ha detallat que en comparació amb el primer estudi (2022) s'ha passat d'entre el 41-42% al 58% actual. Per això, ha dit que "caldrà posar la lupa per si continua" aquesta tendència. Per la seva part, la gerent de la FECEC, Clara Rosàs, ha celebrat la idea de la baixa laboral flexible, proposada per la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, perquè "és positiu que s'obri el debat".