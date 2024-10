Consum alerta d’unes gominoles que contenen derivats del cànnabis i de bolets al·lucinògens

Publicat per ep / redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), pertanyent al Ministeri de Consum, ha emès dos alertes en relació amb la presència en gominoles, procedents de Republica Checa, de compostos psicoactius, d’una banda per contenir hexahidrocannabinol (HHC), derivat del cànnabis, i, per un altre, muscimol que prové de certs bolets al·lucinògens.

En primer lloc, l’AESAN ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid relativa a la presència d’hexahidrocannabinol (HHC), al producte 'Brandin’s HHC Gummies' 60% HHC de la marca Cannabis Innovation CBD. Existeix la possibilitat de comprar a través d’Internet el producte alimentari esmentat i altres de similars amb HHC en la seua composició, i el seu consum implica un risc greu per a la salut. Es recomana a les persones que tinguin al seu domicili el producte afectat per aquesta alerta, o qualsevol producte amb HHC en la seua composició, s’abstinguin de consumir-los.

D’altra banda, l’AESAN ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid relativa a la presència de Muscimol, al producte 'Magic Gummies Muscimol' 28g. Existeix la possibilitat de comprar a través d’Internet el producte alimentari esmentat i altres de similars amb muscimol en la seua composició, i el seu consum implica un risc greu per a la salut.

En ocasions, l’etiquetatge d’aquests productes, i altres de similars, inclouen llegendes del tipus 'No destinat al consum’ o 'Producte de col·leccionisme'. No obstant, són productes amb aparença d’aliments i, per tant, es consideren aliments que es posen a disposició de la població, sent a més especialment atractius per als nens. Ambdós productes estan envasats i les alertes afecten tots els lots. El consum d’aliments amb Muscimol (component psicoactiu, responsable dels efectes psicotròpics de l’Amanita muscaria) en la seua composició, i el seu consum, implica un risc greu per a la salut. Es recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta, s’abstinguin de consumir-los.