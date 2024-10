El Papa pren el control de Torreciudad, el santuari de l’Opus Dei

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El Papa ha nomenat a l’arquebisbe espanyol Alejandro Arellano Cedillo, que des de març del 2021 ocupa el càrrec de degà del Tribunal de la Rota Romana, com a comissari Pontifici Plenipotenciari delegat de la Santa Seu per al complex de Torreciudad, que està en un procés de regularització jurídica, canònica i pastoral. Segons el comunicat del Vaticà, el Papa ha decidit posar en mans d’Arellano Cedillo aquest cas.

En un comunicat del 25 de setembre, la diòcesi de Barbastre-Montsó ja va avisar que era la Santa Seu la que anava a tenir l’última paraula en la regulació del santuari de Torreciudad. El bisbe Ángel Pérez Pueyo va assenyalar llavors que no havia estat possible trobar una via de solució des del diàleg davant de les "diferències de criteris amb la Prelatura de l’Opus Dei sobre la regularització jurídica, canònica i pastoral de Torreciudad".

El bisbat aragonès donava compte d’una vintena de reunions mantingudes al llarg dels quatre últims anys. La qüestió es basa en el procés de redefinició de l’estatus de l’enclavament epicentre de peregrinacions vinculades a la realitat eclesial fundada per san Josemaría Escrivá de Balaguer. Actualment, segons el contracte en vigor de 1962, la diòcesi cedia per temps indefinit a l’Opus Dei una ermita, una imatge de la Verge, un hostal i uns terrenys annexos, a canvi d'entregar a la diòcesi de Barbastre-Montsó una quantitat anual que ascendeix a uns 19 euros, segons mitjans locals.

Arellano Cedillo va nàixer el 8 de juny de 1962 a Olías del Rey (Toledo). Va ser ordenat sacerdot el 25 d’octubre de 1987 a Toledo per la Germandat Sacerdotal dels Obrers del Regne de Crist i va obtenir la llicenciatura i el doctorat en Dret Canònic per la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha estat vicari judicial adjunt a l’arxidiòcesi de Madrid i jutge del Tribunal de la Trencada de la nunciatura apostòlica a Espanya.

És professor de Dret Canònic i Jurisprudència. Des del 2007 és prelat auditor del Tribunal de la Rota Romana. És membre de la Comissió Especial per al tractament dels casos de dispensa del matrimoni estona i no consumat i de la que tracta els casos de dispensa de les obligacions del diaconat i del sacerdoci.