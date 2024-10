Un 'PetaZetaz' ratifica que va veure l’altre mantenir relacions amb una de les víctimes i convulsionar la jove

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Iván G. M., un dels joves coneguts com els 'PetaZetaz', ha ratificat aquest dijous durant la seua declaració judicial com a investigat que la nit de la suposada agressió sexual ocorreguda el maig de 2023 va veure Hernán A. G. mantenir relacions sexuals amb la víctima i com aquesta convulsionava després de la suposada violació.

Aquests joves, que acumulaven mig milió de seguidors a Tik Tok i uns 50.000 a Instagram, han tornat als jutjats de Plaza de Castilla per declarar en un dels casos en què se’ls investiga per abusar de noies drogades en un pis de Vallecas. Hi ha almenys quatre procediments més oberts en altres jutjats.

Emmanillat i custodiat per dos guàrdies civils, Hernán ha sortit de l’ascensor i ha topat amb el seu examic, a qui ha preguntat com estava. Una vegada a la sala, ha assegurat que aquella nit, la del 8 al 9 de maig de 2023, també anava drogat i begut, negant els delictes que se li imputen, un d’agressió sexual i un altre de revelació de secrets per la difusió per les xarxes socials de les imatges de la presumpta violació.

Aquest últim delicte es delimitarà quan la Unitat d’Atenció a la Família i a la Dona (UFAM) de la Policia Nacional bolqui les imatges dels vídeos que s’estan buscant. D’això, en dependrà si el jutge aixeca o no la imputació a Iván, a qui s’investiga només per aquesta infracció penal.

L’acusació particular, exercida pel despatx Parets i Associats Advocats, compta amb un fotograma que corrobora l’agressió i en el qual es pot veure la víctima, fet que reforça la seua tesi de la violació sense consentiment i sota submissió química.

Davant del jutge, Iván ha donat detalls del que va passar aquella nit, de la qual guarda pocs records perquè estava sota els efectes de la droga GHB, coneguda com a 'Chorri'. Segons el seu relat, Hernán els donava més gotes de dosi de droga de l’habitual, el que feia que les persones que eren al pis estiguessin continuament drogades.

"La noia va dir que no", ha assegurat ja fora de la sala en relació amb l’agressió sexual de la denunciant. Segons sembla, la jove va començar a convulsionar després dels fets, el vídeo dels quals es va difondre per xarxes. Hernán anava presumint de les imatges sexuals per les discoteques per mostrar a les noies "com s'ho muntava".

Iván manté que el seu llavors amic el va enganxar a les metamfetamines i al GHB, un potent depressor del sistema nerviós central que inicialment pot produir sensació de benestar i eufòria. "Volia ser famós i com que jo era més conegut a les xarxes, em va enganxar. Ara estic en tractament", ha assenyalat.

Després de concloure les declaracions, l’advocat Alfredo Arrién ha detallat que la testimoni ha corroborat l’agressió i que era "una pràctica bastant habitual d’Hernán". "La instrucció és plena d’incidències i sobretot de molta pressió per part dels familiars d’Hernán", ha dit.

Claudia López Ballesteros, l’advocada d’Iván, ha recalcat que el seu client ha defensat que és innocent i ha negat que distribuís les imatges, la qual cosa demostrarà el bolcat d'aquestes. La lletrada ha sol·licitat que s'arxivi l’acusació.

A presó per una altra denúncia

Actualment, Hernán compleix presó preventiva per una altra de les denúncies. Recentment, l’Audiència Provincial de Madrid ha ratificat la presó.

Als joves se’ls investiga per diferents casos de presumptes agressions sexuals a menors, als qui suposadament drogaven amb èxtasi líquid --GHB-- per abusar-ne en un pis de Vallecas. Almenys haurien violat cinc menors després de donar-los aquesta droga, que anul·la la voluntat.

El passat 7 de maig, van declarar com a testimonis a dos jutjats diferents dos de les víctimes, que van ratificar la seua versió incriminatòria. Un d’elles va ser objecte d’un vídeo sexual que es va fer viral.

'Modus operandi'

Els arrestats aprofitaven la seua popularitat per captar les noies que se sentien atretes per la seua popularitat. Portaven les joves al domicili d’un dels detinguts, on realitzaven jocs amb substàncies estupefaents fins que aconseguien anul·lar la seua voluntat.

Utilitzaven els seus dispositius mòbils i càmeres de seguretat instal·lades al domicili per gravar les agressions sexuals. La investigació va començar el mes de desembre passat, després de rebre una denúncia en la qual s’informava que en un domicili del barri de Vallecas podrien estar abusant sexualment de menors.

Les primeres denúncies apuntaven que els suposats autors podien ser dos homes que comptaven amb un nombre molt important de seguidors a diversos canals de diferents plataformes digitals. Després de les indagacions dutes a terme, es va aconseguir la identificació de quatre possibles víctimes, totes elles menors d’edat.

Les víctimes van manifestar que accedien al domicili d’un dels investigats atretes per la seua fama en xarxes socials. Una vegada dins, aquest, juntament amb el seu soci, començaven a consumir diferents substàncies estupefaents i els les oferien a elles perquè també les consumissin.

Agressió sexual gravada

Quan les menors es trobaven sota els efectes de les drogues, aprofitaven per agredir-les i gravar les trobades sexuals, tot això, sense que fossin conscients del que els succeïa.

Finalment, el passat 24 de gener es va establir un dispositiu de localització, que va culminar amb la detenció d’aquests dos homes. Un d’ells va ser arrestat com a presumpte autor de dos delictes d’agressió sexual, un delicte de violació, exhibicionisme, pornografia infantil i cinc delictes contra la salut pública.

Al segon detingut se li imputa un delicte d’agressió sexual. En el moment d’accés a l’habitatge per efectuar el corresponent registre, els agents en van trobar una altra de menor que també havia estat víctima d’aquests fets.

A més, es van localitzar nombrosos dispositius electrònics d’emmagatzemament, diferents quantitats de substàncies estupefaents i dos telèfons mòbils. Després del seu pas a disposició judicial es va decretar l’immediat ingrés a presó per a un d’ells.