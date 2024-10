Alerten de la presència de gluten en una beguda d'avena 'Yosoy' etiquetada com a "sense gluten"

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) adverteix de la presència de gluten en beguda d'avena de la marca 'Yosoy', l’etiquetatge secundari de la qual, el del paquet de 6 unitats, indica erròniament "sense gluten", encara que els envasos posats a la venda de forma individual sí estan ben etiquetats.

Com a mesura de precaució, les autoritats sanitàries recomanen a aquelles persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a les seues llars s’abstinguin de consumir-lo, mentre puntualitza que el consum d’aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.

L’AESAN ha tingut coneixement d’aquesta circumstància a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Catalunya. La informació és resultant de l’autocontrol de la pròpia empresa, que ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació i a fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs.

L’etiquetatge erroni en un paquet de beguda de civada Yosoy.AESAN

Es tracta de la 'Bebida de Avena 0% Azúcares’, un producte amb gluten que pot comercialitzar-se en caixes de 6 unitats d’1 litre en les quals, en alguns casos, figura el pictograma d’aliment "sense gluten" i que ha estat distribuït a tot el territori nacional.