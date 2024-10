El 'cometa del segle' es deixa veure per última vegada i s’espera que sigui encara més espectacular

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El cometa C/2023 Tsuchinshan-ATLAS, conegut com el ‘cometa del segle’, es va observar a simple vista per primera vegada a finals de setembre. A partir d’aquest dissabte, es podrà contemplar de nou, però aquesta serà l'última aparició visible des de la Terra. Segons l’astrofísic Alfred Rosenberg, de l’Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC), s’espera que aquesta vegada la cua sigui encara més impressionant.

Per veure el cometa C/2023 Tsuchinshan-ATLAS en la seua màxima expressió, l’ideal és esperar a la posta del sol. Encara que començarà a ser visible des de dissabte, Rosenberg recomana observar-lo dilluns, dimarts i dimecres de la setmana següent. Durant aquells dies, les condicions de visibilitat seran òptimes i permetrà disfrutar de la seua cua, que s’espera que sigui més espectacular a causa del recent pas pel periheli, el punt de la seua òrbita més proper al Sol.

En el seu pas anterior, els millors dies per observar-ho van ser del 27 al 29 de setembre a trenc d’alba. Aquesta vegada, en ser més a prop de la Terra, serà visible després que desaparegui la brillantor solar. Dissabte la visibilitat serà limitada, però diumenge oferirà uns 15 minuts d’observació, augmentant en 15 minuts addicionals cada dia fins dimecres.

Per a disfrutar d’aquest espectacle còsmic, Rosenberg suggereix l’ús de prismàtics, la qual cosa facilita observar els detalls del cometa C/2023 Tsuchinshan-ATLAS i permet capturar bones fotografies. A mesura que s’aproxima a la Terra, la seua brillantor incrementa, i després del seu pas a prop del Sol, la cua s’ha tornat més carregada i amb un aspecte menys recte, el que promet una visió encara més fascinant.

Malgrat que el cometa va ser anomenat inicialment com el ‘cometa del segle’ quan va ser descobert des de Sud-àfrica l’any passat, Rosenberg admet que aquesta denominació pot ser exagerada. No obstant, assegura que veure-ho a simple vista continua sent una experiència única i aquesta serà l’última oportunitat de fer-ho, ja que la seua òrbita s’ha tornat hiperbòlica, allunyant-se definitivament de la Terra.

El cometa C/2023 Tsuchinshan-ATLAS serà visible fins el 25 d’octubre, encara que l’aproximació màxima tindrà lloc el 12 d’octubre, quan estarà a uns 70 milions de quilòmetres de la Terra. Amb la lluna omple passant el 17 d’octubre, la visibilitat en millorarà encara més cap al 19 i 20 d’octubre, quan s’espera que es puguin capturar les millors fotografies de la seua cua.

Rosenberg destaca que la qualitat de l’observació depèn de la brillantor del cometa, la seua proximitat al Sol, la fase lunar, i les condicions meteorològiques. Els cometes, compostos per materials gelats, se sublimen a l'atansar-se al Sol, el que provoca l’augment de la seua brillantor. Encara que la seua resplendor disminueix a mesura que s’allunyen, l’acostament a la Terra fa la sensació que la seua intensitat creix.