Detectada una lloba a Catalunya, la primera en setze anys

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha confirmat la presència d'una lloba a l'Alt Empordà, concretament a la zona de Cistella. Tal com ha avançat 'Nació Digital', es tracta del primer animal femella que hi ha a Catalunya en setze anys. Actualment al país hi ha cinc exemplars de llops, tots ells són mascles menys la lloba que passeja per l'Alt Empordà. Proves genètiques han pogut confirmar-ne la seva presència per la zona en els últims mesos. Precisament en aquesta mateixa zona també tenen constància que hi ha un mascle, tot i que no hi ha evidències que s'hagin reproduït, segons confirmen fonts del Departament.

Arreu de Catalunya hi ha registre de cinc llops, quatre mascles i una femella. Dos d'ells són a l'Alt Empordà, un a l'Alta Ribagorça (que està assentat des del 2021), un més entre el Solsonès i l'Alt Urgell i un últim a la Cerdanya.

La troballa d'aquesta lloba arriba després de l'atac de dos ramats a Cistella i Cabanelles aquesta mateixa primavera. Tot i així, no hi ha cap prova que determini si aquest atac va ser a mans de la femella, tot i que podria ser provable que fos així.