L’ONG japonesa per l’abolició de les armes nuclears Nihon Hidankyo, premi Nobel de la Pau 2024

El president del Comitè noruec del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que l’organització japonesa Nihon Hidankyo és la guanyadora de del Premi Nobel de la Pau 2024.EFE/EPA/JAVAD PARSA NORWAY OUT

L’ONG japonesa Nihon Hidankyo, formada per supervivents dels bombardejos atòmics d’Hiroshima i Nagasaki, ha estat guardonada aquest divendres amb el premi Nobel de la Pau 2024 per la seua tasca per l’abolició de les armes nuclears a tot el món, ha anunciat el Comitè Noruec del Nobel.

Nihon Hidankyo, una confederació d’organitzacions de supervivents d’Hiroshima i Nagasaki, els anomenats "hibakusha", rep aquest premi pels seus esforços "per aconseguir un món lliure d’armes nuclears i per demostrar a través del testimoni dels seus testimonis que les armes nuclears mai han de tornar a utilitzar-se", ha declarat el president del comitè, Jorgen Watne Frydnes.

Amb aquest guardó, el Comitè Noruec del Nobel vol recordar també "la pressió cada vegada major" que travessa avui dia el 'tabú nuclear', la norma internacional que declara l’ús d’armes nuclears "moralment inacceptable".

"Les potències nuclears estan modernitzant i millorant els seus arsenals", ha recordat Frydnes. "Nous països semblen estar preparant-se per adquirir armes nuclears i estan llançant amenaces d’utilitzar-les en guerres d’avui dia. En aquest moment de la història de la humanitat, val la pena recordar què són les armes nuclears: les armes més destructives que el món hagi vist mai", ha manifestat.

Davant aquesta pressió, els integrants de la confederació "estan inspirant i educant persones de tot el món" per preservar aquest "tabú nuclear", una condició innegociable "per al futur pacífic per a la humanitat".