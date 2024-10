Les ruptures matrimonials baixen un 3% a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dades publicades ahir pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) indiquen que les ruptures matrimonials van tornar a baixar durant el segon trimestre de l’any, encara que en menor mesura que en els tres primers mesos del 2024. Així, entre abril i juny els jutjats lleidatans van comptabilitzar un total de 198 demandes de dissolució matrimonial, la qual cosa representa un 3% menys respecte al mateix període del 2023. A més, en més del 66% dels casos les parelles van posar fi a la seua unió de forma consensuada. Per tipus, els jutjats van registrar 183 demandes de divorci, un 6% menys respecte al segon trimestre de l’any passat. Tanmateix, es va registrar un notable repunt en el nombre de separacions, amb 15 entre els mesos d’abril i juny, davant de les 9 comptabilitzades en els mateix mesos del 2023. Així mateix, hi va haver dos ruptures de parelles estables.

Quant a les peticions al jutjat per modificar les mesures previstes en l’acord de dissolució matrimonial, aquestes van augmentar un 20,5% entre l’abril i el juny, amb un centenar, mentre que van baixar en la guarda i custodia de fills no matrimonials, amb 98 als tribunal lleidatans, un 14% menys respecte al mateix període de l’any passat. Per la seua part, en el conjunt de l’Estat, les demandes de dissolució matrimonial –divorcis, separacions i nul·litats– van augmentar un 5 per cent en el segon trimestre de l’any respecte al mateix període del 2023, al presentar-se un total de 25.727, segons les dades recollides pel Servei d’Estadística del CGPJ. D’altra banda, a Catalunya, els tribunals van comptabilitzar 3.905 dissolucions matrimonials entre abril i juny, la qual cosa representa un descens del 8,8% respecte al segon trimestre del 2023.