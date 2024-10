Balàfia deixa volar la imaginació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Petits i grans van deixar ahir volar la seua creativitat als tallers de pintura, artesania, reciclatge i manualitats organitzats en el marc del festival d’art urbà GAMMA de Lleida. Les activitats, que al principi estaven previstes a la plaça de les Magnòlies –que ha estat el centre neuràlgic del festival–, finalment es van desenvolupar al centre cívic del barri de Balàfia. En total, van ser set els tallers previstos de diferents disciplines, com enquadernació japonesa, decoració de tote bags, o Shibori + Índigo, una simbiosi entre una antiga tècnica de teixit japonès i un tint de color provinent de la planta Indigofera tinctoria. Paral·lelament, la meteorologia no va impedir que es portés a terme la ruta comentada pels murals del festival, que va conduir Lily Brick, la directora del certamen i artista. A la tarda, estava prevista una acció creativa davant del Cotton Club a càrrec de Gargots, un col·lectiu d’alumnes de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de la ciutat. Per la seua part, els quatre artistes convidats a la primera edició del GAMMA, muralistes de prestigi internacional, conclouran avui les seues obres després d’una setmana de treball.

D’aquesta manera, Balàfia lluirà quatre murals de grans dimensions inspirats en la història i les reivindicacions del barri, il·lustrats per Smug One, Irene López, Mr Difuz i CactuSoup Studio. L’acte de clausura del certamen està previst d’11.00 a 15.00 h a la plaça de les Magnòlies del barri.