Més de 1.200 persones participen a la 12a edició de Lleida en Marxa contra el Càncer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 12a edició de Lleida en Marxa Contra el Càncer, organitzada per la Seu Provincial de l'Associació contra el Càncer a Lleida, ha comptat amb la participació de més de 1.200 persones aquest diumenge. L'objectiu principal d'aquest esdeveniment és promoure un estil de vida saludable i lluitar contra el càncer de manera solidària a tot el territori lleidatà.

Enguany, la marxa ha presentat dues novetats importants. D'una banda, l'esdeveniment s'ha emmarcat dins les activitats esportives a l'aire lliure organitzades per Tour Universo Mujer. D'altra banda, els participants han pogut personalitzar els seus dorsals amb un missatge de lluita contra la malaltia, expressant per qui o per què caminen contra el càncer, sota el lema "I tu, per qui camines?".

Durant l'octubre, diversos municipis de la província de Lleida, com Corbins, Alguaire, Els Alamús, Alpicat, Benavent de Segrià, Torres de Segre, Alcarràs, Almacelles, Cervera, La Seu d'Urgell, Térmens, Balaguer, La Pobla de Segur, Pont de Suert, Vielha i Sort, entre d'altres, participen en aquestes caminades per travessar la meta contra el càncer.

L'Associació Contra el Càncer a Lleida aposta i impulsa la recerca oncològica, conscient que si la recerca avança, avança la vida i el càncer retrocedeix. La tasca de l'associació és possible gràcies al suport dels voluntaris, socis, col·laboradors, equip tècnic i, en aquest cas, dels patrocinadors principals de la caminada: Cudós Consultors, Grup Voltes, Pampols, Plus fresc, Premier Pigs i Prefabricats Pujol.

Recorreguts i activitats complementàries

Els recorreguts de 5 i 10 km han partit de la Plaça Sant Joan, seguint diferents itineraris per la ciutat de Lleida. Després de la caminada, la Plaça Sant Joan ha continuat amb un ventall d'activitats del Tour Universo Mujer, on s'ha pogut gaudir de diferents disciplines esportives, com sessions de Zumba per a totes les edats.

L'Associació Contra el Càncer, 69 anys d'experiència en la lluita contra el càncer

L'Associació Contra el Càncer és l'entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 69 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Espanya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.

L'associació integra pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica. A Lleida, l'Associació Contra el Càncer gestiona els seus propis recursos destinats a programes i ajudes que destinen íntegrament al seu àmbit d'actuació.

L'any 2023, l'Associació Contra el Càncer a Lleida ha atès 1.383 persones entre pacients i familiars, compta amb més de 103 delegacions i juntes locals, i té més de 800 voluntaris i 5.200 socis.